El alojo en pensiones de los 400 okupas de Badalona costaría 8 millones al año

El antiguo instituto de Badalona que llevaba okupado desde hacía 5 años, fue por fin desalojado el pasado 17 de diciembre.

Ha sido un lustro de problemas para los vecinos por el trapicheo de drogas, robos e intimidación constantes que ejercían los okupas en la zona. Incluso, el pasado 25 de agosto, un hombre murió apuñalado en el interior del edificio. Por ello, el Ayuntamiento de Badalona había recurrido a la Justicia para conseguir una orden judicial que le permitiese echar a los delincuentes y restablecer la seguridad en el barrio.

Cuando finalmente llegó la sentencia y el Consistorio se dispuso a desalojar a los 400 okupas, en su mayoría inmigrantes ilegales, la izquierda salió en manda a criticar al alcalde Albiol porque estas personas se iban a quedar en la calle en plena Navidad. Pidieron de forma incesante que se les diese lo que llaman «alternativa habitacional» que, traducido del izquierdés al español, no es más que tener casa por la patilla y que te lo pague el contribuyente.

Por ello, el alcalde Albiol ha echado cuentas del coste que para sus vecinos habría supuesto practicar la solidaridad con el dinero ajeno que siempre predica la izquierda: 400 okupas alojados en una pensión a un coste medio de 60 euros diarios supone la friolera de 24.000 €/día, 168.000€ a la semana, 672.000 € mensuales y nada menos que 8 millones de euros al año.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto anual del Ayuntamiento de Badalona ronda los 252 millones de euros, alojar a estos okupas hubiera supuesto dedicar el 3,17% del dinero del consistorio para atender a menos de 500 personas en una ciudad que tiene más de 226.000 habitantes.

Además, ante semejante despropósito, Albiol ha recordado que si hubiera cedido a ese chantaje, al día siguiente tendría a otros 400 okupando otro edificio para intentar obtener la misma recompensa: que sea el contribuyente el que se haga cargo del alojamiento de los demás.