Juan Soto Ivars apalea a los palanganeros sanchistas que señalan a otros periodistas

Viven al servicio de Moncloa.

Periodistas y activistas fieles al sanchismo impulsaron otro manifiesto ‘por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio’ con el fin de conseguir 50.000 firmas y que el Gobierno tome medidas para acabar con “la impunidad de la extrema derecha trumpista y su industria del odio”.

Un texto impulsado por medios como Público, El Plural y Canal Red. Entre los firmantes más destacados se encuentran Pablo Iglesias, cofundador de Podemos y director de Canal Red; Ana Pardo de Vera, investigada por un delito de coacciones y odio contra el reportero de Periodista Digital, Bertrand Ndongo; Maruja Torres; Jordi Évole; Rubén Sánchez, entre otros.

Juan Soto Ivars, periodista y escritor, mostró su desconcierto con este nuevo escándalo periodístico. Lo hizo en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) ante el asombro de Iker Jiménez.

Todo por Begoña Gómez

El escritor se remontó al año 2024, momento en el que la prensa comenzó a publicar informaciones sobre Begoña Gómez y el consecuente caso de corrupción periodística por parte de otros comunicadores que, en lugar de hacer el trabajo de Ketty Garat (The Objective), Jorge Calabrés (El Español) y José María Olmo (El Confidencial) se dedicaron a señalar y a decir que todo era bulo y fango, de ahí la firma del primer manifiesto.

“Coincide en ese momento cuando se toca a Begoña, seguramente era uno de los círculos de seguridad el de los periodistas mirando para otro lado. La manera en la que parte de la profesión ataca en lugar de cumplir el deber deontológico en todo caso de desmentirlo con otras informaciones, sencillamente se convirtieron en una jauría que les llamaba mentirosos”.

En este momento, sale a la luz otro manifiesto contra “el acoso” y “violencia fascista” en el que vuelven a participar periodistas de otros medios de izquierda, recordó Soto Ivars.

El colaborador de Cuatro culpó directamente a estos periodistas, “todo esto quizá hubiera hecho caer un Gobierno de no haber sido por esa red de supuestos periodistas que llamaban periodistas a los que hay ahí sentados”.