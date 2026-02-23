Derecho de rectificación de la comisaria Gema Sanz López a la noticia La responsable de Asuntos Internos, que ‘ignoró’ la agresión sexual del ex DAO, resulta ser la esposa de su comisario de confianza.

1. Ni la Jefa de Asuntos Internos, ni la Unidad a la que representa, han tenido conocimiento de los hechos a los que hace relación la noticia, hasta el martes 17 de febrero de 2026 a las 19:00 horas, en que se hace eco de la misma a través de los medios de comunicación.

2. No obstante lo anterior y a tenor de las informaciones publicadas en los medios de comunicación, en las que se hace referencia a la presunta implicación de funcionarios policiales en la comisión de hechos delictivos, esta Unidad se ha puesto a disposición del Juzgado que Instruye la causa para la práctica de aquellas diligencias que fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

3. Se insta a que la información publicada sea matizada y retirada para evitar cualquier confusión sobre la actuación por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y de mi persona como responsable de la misma.