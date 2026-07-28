Alfonso Serrano se harta de los insultos de Óscar Puente contra el PP: «Igual se me ocurre decirle algo más que ‘fruta'»

Colosal.

Alfonso Serrano. en plena ola de incendios en España, se hartó de las acometidas verbales de Óscar Puente.

El secretario general del PP de Madrid estalló contra el ministro de Transportes por sus descalificaciones constantes contra el partido y la presidenta madrileña.

El político popular participaba en el programa ‘Todo es mentira‘ (Cuatro) cuando saltó la chispa.

El vídeo, compartido por la cuenta oficial del PP de Madrid, mostró al también senador visiblemente molesto con el ministro de Transportes.

Óscar Puente es un personaje dedicado exclusivamente a generar división y odio.@serranoalfonso en @todoesmentiratv pic.twitter.com/taEXPh8UVn — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 27, 2026

El mensaje del PP

El tuit principal resume la intervención con claridad: «Óscar Puente es un personaje dedicado exclusivamente a generar división y odio». La frase se ha convertido en el centro del debate en X.

Durante la emisión, Serrano aludió directamente a los insultos previos de Puente, que había tachado de «mamarracha» a Isabel Díaz Ayuso por cuestionar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante los fuegos. El popular advirtió que no se quedaría callado ante nuevas provocaciones:

Un personaje como este que se pasa el día en Twitter, yo no gestiono, yo conozco a su homólogo que es el consejero de Transportes que está todo el día trabajando, le veo muy poco en Twitter. Es el ministro de transportes y está en redes más que yo, y solo para decir barbaridades. Una persona que siendo ministro llama imbécil al líder de la oposición, llama mamarracha a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Él se ha dedicado precisamente a incendiar este debate en estos días. Claro, ¿quién pone el nivel del insulto? ¿Quién lo determina? ¿Él? Porque a lo mejor a mí se me ocurre decirle algo más que fruta y sin mencionar la fruta, sino poniéndole las letras como nombre, porque es lo que me pide el cuerpo. A un personaje que no está haciendo absolutamente nada más que generar división y odio.

Aseguró que Puente no es dueño y señor de la UME:

Por eso yo lo que decía al principio es que, decía él, pedimos la UME a la primera de cambio. ¿Qué pasa? ¿Que la paga el PSOE la UME? ¿Quién paga la UME? La pagamos los españoles con nuestros impuestos. Del Ministerio de Defensa, no salen ni siquiera de su ministerio. Y puestos a que cada uno se ponga lo suyo, repito, el 45% de los ingresos del Estado salen de los impuestos de los madrileños. ¿Qué pasa? Que si pide la UME Salvador Illa está bien, pero si la pide la Comunidad de Madrid está mal. ¿Qué pasa? Que si no pide ayuda a la Comunidad Valenciana está mal, pero si la pide la Comunidad de Madrid está bien.

Y trató de controlarse, a pesar de que el cuerpo le pedía otra cosa: