El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo colocó de nuevo a la televisión en el epicentro de la actualidad política. Organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, el evento logró captar la atención de 10.152.000 espectadores, además de alcanzar un impresionante 70,8% de cuota de pantalla, según los datos proporcionados por El Mundo.

Más de 15,9 millones de personas siguieron el debate en algún momento a través de las veinte cadenas que lo emitieron. Este hecho reafirma la relevancia de los grandes eventos políticos en televisión, incluso en un panorama marcado por plataformas digitales, redes sociales y contenidos bajo demanda.

Antena 3 triunfa y Cuatro sorprende

Antena 3 se coronó como la cadena más vista durante el debate, logrando un 17,1% de cuota y una media de 2.456.000 espectadores. Además, 4,18 millones de personas se conectaron en algún momento con su cobertura.

La 1 se posicionó en segundo lugar, con un 15,1% de cuota y 2.168.000 espectadores. La diferència entre ambas cadenas fue de 288.000 espectadores, una cifra suficientemente significativa que respalda la solidez de la marca informativa de Antena 3 en las noches electorales.

La clasificación dejó otro dato notable:

Antena 3: 17,1% de cuota y 2.456.000 espectadores.

17,1% de cuota y 2.456.000 espectadores. La 1: 15,1% y 2.168.000 espectadores.

15,1% y 2.168.000 espectadores. Cuatro: superó a Telecinco en la cobertura.

superó a en la cobertura. Horizonte: llegó a un 17,9% con su análisis especial.

El minuto de oro tuvo lugar a las 22.13 horas, cuando 11,2 millones de telespectadores seguían la emisión y la cuota alcanzaba el 72,4%. El consumo televisivo se incrementó un 14,1% en comparación con un día habitual, señal de que el debate logró romper la fragmentación de las audiencias.

Feijóo convence al público

Las impresiones posteriores favorecieron a Feijóo, con un 50,5% de los encuestados considerándolo el vencedor, frente al 29% que optó por Sánchez. Esta diferencia de más de veinte puntos trasladó a las encuestas la impresión dominante a lo largo de gran parte del debate.

El candidato del PP asumió una estrategia de constante ataque, buscando confrontar a su rival. Por su parte, Sánchez fue objeto de críticas por su tono más apagado y por mostrar menos rapidez en los diálogos. Este juicio no se limitó a los votantes de la derecha: también generó descontento entre ciertos líderes y referentes de la izquierda.

Ada Colau lamentó que el presidente «bajó los brazos», mientras que Gabriel Rufián expresó que Feijóo se lo «comió». Colau también criticó a Sánchez, afirmando que se plantará ante el Partido Popular y Vox. El candidato de Esquerra Republicana de Catalunya atribuyó el resultado a un dirigente «mal asesorado».

En Génova, la lectura fue de euforia. Dirigentes y simpatizantes del PP celebraron que su candidato se impusiera en el ritmo del debate y que Sánchez evitara ciertos enfrentamientos directos. La frase que resumió el ambiente fue contundente: «Ha sido un meneo, esto se acabó».

Un evento televisivo con impacto político

La audiencia, aunque no determina por sí sola el resultado electoral, revela la capacidad de la televisión para crear un espacio común. Casi siete de cada diez espectadores que veían la televisión coincidieron en el mismo programa durante el desarrollo del cara a cara.

Este fenómeno social amplifica cada gesto, error y declaración de los candidatos. El debate no concluyó con el apagado de las cámaras: continuó en tertulias, redes sociales, informativos y programas especiales. Antena 3 Noticias alcanzó un 18,6% de cuota, mientras que los espacios antes y después del debate mantuvieron una gran capacidad de convocatoria.

La emisión también puso de manifiesto que la batalla por la atención ya no se libra solo entre los partidos. Las cadenas se disputan la narración previa, el análisis posterior y la interpretación de cada momento que se vuelve viral. En este sentido, Horizonte convirtió su especial en uno de los grandes ganadores de la noche, logrando un 17,9% de cuota.

De este modo, el cara a cara ofrece una doble lectura: Feijóo se ve fortalecido en la percepción del público, mientras que Antena 3 reafirma su liderazgo en una retransmisión política de notable alcance. La televisión demuestra así que, cuando un evento tiene suficiente relevancia, todavía posee el poder de reunir a todo un país frente a la pantalla.