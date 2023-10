Soberbio estacazo de Arturo Pérez-Reverte a los medios tibios con el terrorismo de Hamás: «¡Hace falta ser gilipollas!»

Hasta los mismísimos.

El académico Arturo Pérez-Reverte estalló de lo lindo al comprobar la tibieza de determinados medios de comunicación españoles a la hora de ir con el freno de mano echado con respecto a Palestina y el grupo terrorista Hamás.

A renglón seguido, Pérez-Reverte glosó un artículo escrito en 2007 a cuenta, precisamente, de esa corrección política de determinados medios a cuenta del abuso del término ‘presunto’:

Me seduce lo fino que hila tanto tonto del culo. La última corrección política elevada al cubo nos la endiñaron hace unos días, contando que en Afganistán han trincado a uno de los que ponen minas como otros aquí plantan tomates. Han pillado al que mató a una soldado española, decía el informativo, citando al ministro Alonso. El presunto talibán, matizaba. Yo estaba a medio desayuno, con un vaso de leche en una mano y una magdalena de la Bella Easo en la otra, y casi me ahogo al escucharlo, porque me dio un ataque de risa muy traicionero, glups, y los productos se me fueron por el caminillo viejo. Incluso, muy serios, los periodistas le preguntaban al ministro si iba a personarse en el juicio.