Macarena Olona tumba el falaz y desesperado intento de Baltasar Garzón por volver a los tribunales

Es para miccionar y no echar gota.

El exjuez Baltasar Garzón ya no sabe qué hacer para regresar a la carrera judicial tras ser expulsado por prevaricación.

Hace unos día acudió a TVE, al programa ‘Mañaneros 360‘, en el que Javier Ruiz le dio la oportunidad de pedir que, poco menos, le devolvieran su tribunal y su toga. Todo a sabiendas de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia que se borren los antecedentes penales de Garzón y se le conceda una indemnización por daños y perjuicios:

Si se dan tanta prisa como se están dando. La comisión permanente del momento ha dicho que no, pero que procede una rehabilitación ordinaria. Les he dicho que yo no me tengo que rehabilitar de nada, que yo lo que quiero es que se pronuncien sobre el dictamen del comité de la ONU que dice que se me repare de forma integral y establece una serie de requisitos.

Macarena Olona, exdiputada de VOX, le dio la del pulpo a Garzón y también a TVE:

El exjuez Garzón miente y la televisión pública española le blanquea en presencia de mamporreros y concubinas mediáticas. Quiere reincorporarse a la Judicatura en base a un dictamen del politizado Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ni es vinculante ni es órgano judicial.

Aclaró que:

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo, inhabilitándole como juez durante 11 años. Ahora quiere volver pero se le acaba el tiempo. Porque se jubila en octubre de 2025 y el reingreso tendría que ser previo.

Sospechó, eso sí, de que se intentará ejecutar algún tejemaneje para favorecer al exmagistrado de la Audiencia Nacional:

Si se retrasó la ejecución de la sentencia ganada por el Coronel Pérez de los Cobos para evitar su ascenso al Generalato, puede acelerarse la resolución de la solicitud del juez prevaricador. En una democracia donde el poder coloniza las instituciones, la ley del delincuente sustituye a la soberanía popular.