EL FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE SOCIALISTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SACA A LA LUZ LA DESVERGÜENZA DEL INQUILINO DE LA MONCLOAA

Rosa Díez derriba en un tuit demoledor el falso dolor de Pedro Sánchez con la muerte de Guillermo Fernández Vara

El también secretario general del PSOE llamó "petardo e impresentable" al exjefe del Ejecutivo extremeño por oponerse a sus pactos con el proetarra Otegi

No tiene entrañas ni principios.

Pedro Sánchez, como si no tuviera una hemeroteca que le persigue hasta la extenuación, se lanzó a X a poner un mensaje de condolencia por la muerte de Guillermo Fernández Vara (PSOE), expresidente de la Junta de Extremadura:

El problema es que las palabras del inquilino de La Moncloa eran más falsas que un euro de madera.

La que fuera fundadora de Unión, Progreso y Democracia (UPYD), Rosa Díez, cargó duramente contra Pedro Sánchez recordando en un mensaje en la misma red social lo que Pedro Sánchez había dicho sobre el político extremeño cuando este se opuso firmemente a que el PSOE y el Gobierno de España pactasen con el proetarra de Arnaldo Otegi.

Fernández Vara, ante el acercamiento entre el Gobierno y EH Bildu, dijo esto:

Ver a Otegi siendo clave para decidir los Presupuestos Generales del Estado de un país que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemtético.

Palabras que recupera la expolítica magenta recordando que el presidente del Gobierno socialcomunista trató con desdén a Fernández Vara llamándole «impresentable y petardo».

