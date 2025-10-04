Muere a los 66 el socialista Guillermo Fernández Vara, tras una larga lucha contra el cáncer gástrico

El PSOE de Extremadura, tras desmentir la noticia reiteradamente durante la tarde del sábado, ha confirmado el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara.

Lo ha hecho con un obituario publicado en redes sociales en el que ha lamentado «profundamente» su muerte y expresado encontrarse: «Rotas y rotos de dolor. Gracias por todo, Guillermo. Gracias por tanto».

Este político extremeño, quien hubiera cumplido 67 años el próximo lunes 6 de octubre, ha sido clave tanto en la política regional como nacional, tras más de tres décadas dedicadas al servicio público.

Fernández Vara ocupó la presidencia de la Junta en dos etapas distintas: entre 2007 y 2011, y nuevamente desde 2015 hasta 2023, convirtiéndose en uno de los referentes más destacados del socialismo regional.

De médico forense a político comprometido

Nacido en Olivenza (Badajoz) en 1958, Guillermo Fernández Vara dio sus primeros pasos en la política procedente del ámbito médico, específicamente desde la medicina forense. Se graduó en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz y trabajó como médico forense antes de entrar plenamente en el ámbito público.

Su trabajo más recordado se relaciona con uno de los episodios más impactantes de la crónica negra española: el examen psiquiátrico a los hermanos Izquierdo, responsables de la matanza de Puerto Hurraco en 1990.

Como director del Centro Médico Forense de Badajoz, Fernández Vara elaboró los informes psiquiátricos que fueron enviados al tribunal y asesoró sobre si los hermanos debían ser juzgados o internados en un centro psiquiátrico.

En su evaluación profesional concluyó que los perpetradores “eran conscientes de las consecuencias de sus actos”, lo que reflejó tanto su rigor técnico como su humanismo.

Su salto a la política ocurrió a mediados de los noventa, apoyado por el PSOE y con el respaldo del entonces presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Con el tiempo, Fernández Vara fue ascendiendo dentro del organigrama institucional de la Junta de Extremadura, ocupando sucesivamente los cargos de director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social y finalmente consejero de Sanidad y Consumo entre 1995 y 2007.

Tres mandatos presidenciales y una gestión reconocida

En 2007, Fernández Vara asumió el cargo tras relevar a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, iniciando así su primera etapa como presidente del Ejecutivo autonómico. Ganó las elecciones con mayoría absoluta, pero cuatro años después, tras los comicios de 2011, pasó a ocupar la oposición al perder dicha mayoría y facilitar con su abstención la investidura del popular José Antonio Monago.

No obstante, su regreso al poder no tardó en llegar.

Tras volver a ser la fuerza más votada en las elecciones autonómicas celebradas en 2015, el PSOE bajo su liderazgo logró obtener 30 escaños, quedando a tres de la mayoría absoluta. Fue investido presidente el 1 de julio con el apoyo de Podemos, mientras que PP y Ciudadanos optaron por abstenerse. En 2019, Vara revalidó su cargo con mayoría absoluta, lo que le permitió gobernar sin necesidad de pactos.

Durante sus mandatos, Fernández Vara promovió un modelo centrado en la cohesión territorial, incrementando la inversión pública y reforzando los servicios sociales. También impulsó una política energética enfocada hacia las energías renovables. Su gestión se caracterizó por iniciativas destinadas a mejorar sanidad y educación y por luchar contra el desempleo con un estilo dialogante y pragmático.

El final de una era política

Las elecciones del 28 de mayo del año pasado marcaron el cierre del ciclo Fernández Vara en la presidencia extremeña. En esos comicios, el PSOE perdió seis escaños quedando empatado con el PP, ambos con 28 diputados; mientras que Vox logró cinco escaños lo que permitió a la derecha alcanzar una mayoría absoluta. Esa misma noche electoral Vara anunció su retirada definitiva de la política activa para regresar al ámbito médico; sin embargo, continuó activo como senador y vicepresidente segundo del Senado.

El diagnóstico sobre su cáncer estomacal recibido en 2023 le llevó a ir reduciendo poco a poco su actividad pública. A pesar de ello, nunca esquivó sus compromisos institucionales. En una emotiva aparición durante el XIV Congreso provincial del PSOE celebrado en Badajoz este mayo pasado, se dirigió al público visiblemente emocionado diciendo:

«Quiero seguir viviendo por los míos y por tanta gente que nos necesita».

En ese discurso cargado de sentimiento confesó que pasaba «mucho tiempo tumbado», especialmente después del tratamiento; un tiempo que le permitía reflexionar. Con una metáfora sobre ser un «corredor fondo» enfrentándose solo ante una carrera difícil, expresó sus deseos por seguir luchando contra la enfermedad pero siempre pensando en quienes le rodeaban y «tanta gente que necesita nuestro esfuerzo» .

Guillermo Fernández Vara es unanimentente reseñado como una figura clave dentro del socialismo extremeño por su talante dialogante y cercanía con los ciudadanos.

Está casado con María Luisa Martínez, padre orgulloso de una hija y un hijo.