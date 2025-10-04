Los perroflautas no acuden a escrachar a Macarena Olona y la ex de VOX los etiqueta: “Esa panda de vagos estará durmiendo”

Tiene sus rarezas y unas pelotas como el caballo de Espartero.

No hay quien la pare.

Macarena Olona se preparaba para una jornada intensa en su última aparición pública, pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa.

La ex de VOIX asistió a un evento donde se preveía un ambiente hostil, pero la realidad fue bien diferente: no hubo indicios del escrache anunciado.

“Esa panda de vagos estará durmiendo”, lanzó Olona ante la falta de manifestantes, una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y plataformas de mensajería política.

Este comentario no solo captó la atención, sino que se transformó en el centro de la jornada. La expresión, directa y provocadora, ayudó a Olona a consolidar su imagen como política sin filtros y sumó un nuevo capítulo a su relación tensa con ciertos sectores de la sociedad civil y los medios.

“¿Te apartas o te aparto?” El equipo de opinión sincronizada de Tele Pedro en lágrimas. Poco les he dicho. pic.twitter.com/x2UOvflVAB — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 3, 2025

El choque con TVE: tensión en tiempo real

El evento estuvo lleno de sorpresas. En medio de la cobertura mediática, Olona vivió un momento tenso con un reportero de TVE. “Te apartas o te aparto”, le dijo al periodista, una escena que fue captada por varios teléfonos móviles y rápidamente compartida.

Este gesto, interpretado por algunos como un intento de marcar territorio frente a los medios públicos, refleja el clima de tensión que se respira en ciertos círculos políticos, donde la presencia de cámaras se convierte en un factor de confrontación directa.

No es la primera vez que ocurren estas situaciones en el ámbito político español, pero sí evidencia cómo algunos protagonistas han empezado a ver a los medios como adversarios y no solo como testigos o altavoces.

La hostilidad hacia la prensa, especialmente hacia los medios públicos, ha pasado a ser una característica distintiva para ciertos sectores; Olona ha optado por intensificar aún más este tono.

💥💥 @Macarena_Olona, a los de TVE: “Manipulación informativa la vuestra, totalmente prostituida y tomada por el Equipo de Opinión sincronizada…. ¿Te apartas o te aparto?” ENORME….Alguien se lo tenía que decir. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/WP1iFxc0c6 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) October 3, 2025

Detalles curiosos del día

La jornada dejó anécdotas que suman al anecdotario político:

Olona lucía una camiseta similar a la que llevaba el comunicador estadounidense Charlie Kirk el día de su asesinato, lo cual ha suscitado debates y especulaciones en redes sobre el significado detrás del atuendo.

el día de su asesinato, lo cual ha suscitado debates y especulaciones en redes sobre el significado detrás del atuendo. Esta camiseta, con la palabra freedom en letras negras sobre fondo blanco, ha adquirido relevancia como símbolo de protesta y homenaje entre círculos conservadores tras el asesinato de Kirk, líder de Turning Point USA , durante un acto público en Utah el pasado 10 de septiembre.

, durante un acto público en Utah el pasado 10 de septiembre. No es la primera ocasión en que una prenda se convierte en declaración política en España: Santiago Abascal también vistió esta misma camiseta durante una cumbre de Vox celebrada en Madrid, como gesto solidario y reivindicativo.

Momentos virales protagonizados por Olona

A lo largo de su trayectoria política, Macarena Olona ha generado episodios que han dado lugar a numerosos comentarios y memes. Algunos de los momentos más destacados incluyen:

El escrache que no llegó: Su expresión sobre “la panda de vagos” ya figura entre las más citadas recientemente. El enfrentamiento con TVE: El “te apartas o te aparto” se suma a otros choques directos entre políticos y periodistas. La camiseta en honor a Kirk: Este detalle no fue casual; muchos lo han visto como un claro mensaje político. Saltos virales previos: En ocasiones anteriores, Olona ha sido vista literalmente “por los aires” tras escraches; estas imágenes han circulado ampliamente por las redes sociales. Frases memorables: Ha dejado huella con expresiones como “no les tengo miedo”, “no me van a callar” o “a mí no me echan”, todas ellas convertidas en hashtags recurrentes.

El contexto: política, protesta y simbolismo

El entorno donde suceden estos episodios no es fortuito. España atraviesa un momento caracterizado por alta polarización, donde los símbolos y las frases impactantes parecen ganar terreno frente a discursos más pausados. La elección del atuendo, el enfrentamiento con medios públicos y las referencias a protestas inexistentes son parte integral de una estrategia mediática donde cada gesto cuenta.

La muerte de Charlie Kirk ha resonado rápidamente entre sectores conservadores españoles. Este asesinato durante un acto público en una universidad estadounidense ha sido presentado como ejemplo del incremento de violencia política en Estados Unidos; líderes como Abascal y Olona han utilizado esta narrativa para reforzar su discurso sobre el peligro que representa la “izquierda totalitaria” y la necesidad urgente de defender la libertad de expresión frente a censuras y agresiones.

¿Por qué disminuyen los escraches?

El fenómeno del escrache, tan común durante los últimos años en el ciclo político español, parece estar perdiendo fuerza en ciertos entornos. Expertos apuntan varias razones:

Un mayor control policial durante eventos con figuras polémicas.

Un cansancio general hacia las protestas callejeras entre ciertos colectivos.

Un cambio en el enfoque mediático, ahora más centrado en redes sociales y acciones simbólicas.

Estrategias preventivas adoptadas por los equipos de seguridad y comunicación de los propios políticos.

La moda como vehículo político

El uso de prendas cargadas simbólicamente no es algo nuevo; sin embargo, en los últimos meses ha alcanzado nuevas cotas. La camiseta blanca con “freedom” se ha convertido en un código compartido entre activistas y simpatizantes conservadores internacionales. Tras el asesinato de Kirk, esta prenda ha sido asumida tanto como homenaje como protesta; creando así una especie de “uniforme resistente” que va más allá del Atlántico.

Lo curioso es cómo este fenómeno ha migrado rápidamente desde Estados Unidos hasta España; aquí figuras como Abascal y Olona han sabido captar el momento para apropiarse del gesto. En esta era visualmente dominada por imágenes potentes, cada detalle cuenta más que nunca.

El rumbo futuro para la protesta y el espectáculo político

La jornada vivida por Macarena Olona ilustra cómo hoy día la política navega entre provocación, simbolismo y viralidad. Las frases contundentes, gestos calculados e incluso enfrentamientos con medios forman parte esencial del teatro político contemporáneo destinado a atraer miradas y marcar agenda.

En este juego simbólico, hasta una simple camiseta puede convertirse en trending topic mientras que un escrache ausente puede transformarse fácilmente en el titular más destacado del día. Y es que en política, lo inesperado puede resultar ser el verdadero espectáculo.