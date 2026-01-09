  • ESP
EL ACADÉMICO DE LA RAE, CONTUNDENTE ANTE EL VÓMITO DEL COMUNICADOR DE LASEXTA

Arturo Pérez-Reverte propina el estacazo definitivo a la «basura sectaria» de Antonio Maestre

Cachondeo en las redes: "No sé si con los 85 libros que se ha leído el señor Maestre en 2025 serán suficientes para entender su respuesta"

Arturo Pérez-Reverte y Antonio Maestre.
Archivado en: Antonio Maestre | Arturo Pérez-Reverte | Donald Trump | Internet | Nicolás Maduro | Periodismo | RAE

Fue el estacazo definitivo.

Antonio Maestre se llevó la que, a todas luces, fue la mayor tarascada que alguien se puede llevar después de perpetrar una especie de ‘ensayo’ en la que arremetía contra todos los venezolanos que mostraron su alborozo por la detención del dictador Nicolás Maduro.

El texto, colgado en la web de laSexta, contiene párrafos de este calado:

Un refugiado venezolano en España es entrevistado por la televisión de Canarias para que cuente sus sensaciones sobre el secuestro de Nicolás Maduro y la acción criminal de EEUU en Venezuela. Al terminar pide hacer una última apreciación, la presentadora se lo permite y el refugiado dice: «Ahora le toca a España». Gilipollas hay en todo el mundo y de todas las nacionalidades, pero la peculiaridad de la gusanera fascista venezolana en España no podemos eludirla porque tiene la capacidad de mover la sociedad española a posiciones reaccionarias a través de su poder económico y de su influencia política. La izquierda no puede ignorar este proceso y permitir que actúe contra sus intereses.

La composición sociológica de la gusanera venezolana es completamente diferente a la de cualquier otro grupo de inmigrantes porque está compuesta por individuos con mucho más poder económico que el que puede tener toda la izquierda poscomunista española. Los fascistas venezolanos en España tienen suerte de que los valores progresistas, muy alejados de los ultras a los que se acercan, nunca propondrán su expulsión a pesar de que su presencia atente contra los intereses progresistas, pero vengo del pasado para enseñarles su futuro, si los ultras ganan las elecciones en España igual tienen que ver cómo algunos de sus familiares es deportado con una fuerza paramilitar similar al ICE trumpiano. La estupidez a veces se paga. No está tan mal que eso ocurra.

Un tuitero interpeló al académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte para que se pronunciase sobre la bazofia vertida por el comunicador:

A lo que el escritor, sin gastar palabras de más, sentenció de esta guisa:

Lo que motivó una encendida reacción en redes sociales:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

