Lluvia de palos a Antonio Maestre por su vomitivo artículo en laSexta que etiqueta de ‘gusanera fascista’ a la diáspora venezolana

El aprendiz de García Ferreras derrama bilis en un texto lamentable que entra de lleno en las posturas racistas y antiinmigrantes que achaca a la ‘extrema derecha’ y al fascismo que tanto denuncia

Antonio Maestre
Antonio Maestre
Una catarsis de odio y xenofobia.

Así se puede resumir el vomitivo artículo del activista de ultraizquierda Antonio Maestre, publicado en laSexta, y que es calcado de los discursos de altura de ese ‘demócrata’ reconocido que era Fidel Castro.

El comunista —ideología totalitaria y antidemocrática por definición— ha expresado todo su rencor porque los venezolanos refugiados en España salieron a celebrar que Estados Unidos capturara al dictador Nicolás Maduro, cuyo régimen de terror y miseria los obligó a huir de su país en busca de libertad y prosperidad.

El aprendiz de García Ferreras derrama bilis en un texto lamentable que entra de lleno en las posturas racistas y antiinmigrantes que achaca a la ‘extrema derecha’ y al fascismo que tanto denuncia.

El texto es una retahíla en la que los epítetos están a la orden del día: «gilipollas», «fascistas», «gusanos», «parásitos» y hasta «especuladores».

El bueno de Maestre se ha marcado un texto que, si no es un discurso de odio, se le parece tanto que sería su hermano gemelo. Solo por recordar: asociar a grupos de personas que piensan distinto con insectos o animales desagradables es una técnica que se ha usado para deshumanizar a un colectivo como paso previo para justificar cualquier agresión física, como los lanzamientos de micrófonos a reporteros.

Asegura que los venezolanos opositores son peligrosos para la democracia española y afirma que el dinero de ‘Little Caracas’ (Pequeña Caracas, como se ha denominado al barrio de Salamanca, en Madrid) impulsa procesos desestabilizadores, incluso en el mercado inmobiliario, achacándoles parte de la responsabilidad del problema de la vivienda.

Pasa por alto que muchos de los venezolanos de ese barrio pertenecen a la élite chavista que tanto defiende, tanto actual como a los hijos de altos cargos, así como a la llamada ‘disidencia’ —los que han caído en desgracia—, como la exfiscal general de Chávez, Luisa Ortega Díaz, o el exgeneral Miguel Rodríguez Torres.

Para Maestre, al final, todo se reduce a esa postura xenófoba y colonialista de buena parte de la izquierda, que considera que los inmigrantes de países desfavorecidos tienen que pensar y actuar como ellos dictan. Es decir, los venezolanos tienen que pensar como él, porque él sabe lo que es mejor para ellos. Porque para él, no son iguales y solo sirven para cuidar a los mayores, limpiar casas y trabajar el campo.

Al final, el ‘valiente’ activista ultra dice una gran verdad: «Gilipollas hay en todo el mundo y de todas las nacionalidades». Y él es el mejor ejemplo.

