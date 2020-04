Rosa Montero acusa a la Iglesia de no hacer nada contra el coronavirus y las redes le dan una hostia antológica

Le están dando a Rosa Montero hasta en el velo del paladar. Y con motivo, porque como buena columnista de El País que es y en una metida de pata impropia de ella, le ha dado de repente por cargar con saña contra los que no aportan nada en la lucha contra el coronavirus.

Y no ha cargado contra la familia Bardem, Wyoming, Evole, Ferreras o los millonarios directivos del endedudado Grupo PRISA, ninguno de los cuales ha aportado un euro de su bolsillo para ayudar a los contagiados o arruinado.

Tampoco y eso demuestra que tonta no es, ha cargado contra Amancio Ortega, como hacen los zotes de Podemos.

Lo suyo han sido las monjas y curas.

La escritora, que no es precisamente miembro destacado de la Brunete Pedrete, considera que es una excelente idea meterle palos porque sí a la Santa Madre Iglesia y mucho más en estos días en los que España vive en el estado de alarma, confinada en su casa por mor de la pandemia del coronavirus.

Sí, para Rosa Montero lo verdaderamente preocupante no es que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, engañen día tras día a los ciudadanos sobre la compra del material o que si ya hemos llegado al pico y que la curva va a ir aplanándose.

A Montero le inquieta que la Iglesia, a su juicio, tenga un papel pasivo, invisible casi, en la crisis del coronavirus y, especialmente, que no se haya rascado el bolsillo.

Por eso, recurrió a la red social Twitter para vomitar su ataque contra la curia eclesiástica y soltar esta perla:

La columnista del diario de PRISA se quedó más ancha que larga, pero lo que no esperaba era la sublime respuesta que le iba a dar un cura. La hostia como un pan de grande no solo se ha escuchado en Getafe, obra del cura Patxi Bronchalo, sino en toda España:

Y acto seguido le han recordado otros tuiteros la ingente labor de la Iglesia, y no solo en tiempos del coronavirus, sino siempre:

Pues tienen a todas sus residencias trabajando en atender a los ancianos, sin techo, mujeres maltratadas… no son invisibles, es que trabajan callados.» Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda «. Qué vas a saber tú, rencorosa fracasada!.

La ignorancia es muy atrevida. Tu amiga y tu que estáis haciendo? Que aportáis? Que estan aportando los musulmanes, budistas, etc? A esos no decís nada. Y Caritas, no aporta nada? Eso no es iglesia? O te referías a Pablo Iglesias?

