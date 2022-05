Colosal bofetón de Daniel Lacalle a Ignacio Escolar por acusarle de plagiarse a sí mismo en una tesis

Ignacio Escolar salió escaldado en su intento de desacreditar a Daniel Lacalle.

En concreto, ‘eldiario.es’ publicó una noticia donde se acusa al reconocido economista de obtener un doctorado ‘cum laude’ “con una tesis plagada de copia y pega de textos ajenos y propios”.

Una acusación que generó el troleo de Lacalle, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy eldiario.es y su ‘periodismo’ insinúa y me acusa de usar mis propios textos para elaborar mi tesis”.

A lo que precisó: “Una tesis pública desde 2016 que cumple con todos los requisitos de la universidad. Nada que ocultar. Seguimos trabajando, otros a difamar”.

El economista no deja pasar la oportunidad para meterle un ‘zasca’ a Escolar al recordarle que nunca acabó su formación universitaria.

«Entiendo que cuando no se ha terminado la licenciatura no se entienda qué es una tesis de un profesional y uso de trabajo propio. Se lo explicó el presidente dl Tribunal de tesis, catedrático y doctor”.

Finalmente, Daniel Lacalle participó en ‘Todo es Mentita’ este 25 de mayo para terminar de hundir a Escolar [de quien se rio al llamarle periodista], a quien acusó de utilizar un “truco torticero” para atacarle por “la forma de referenciar”.

Además, destacó que su tesis “pasó hasta dos controles de software de validación”, por lo que lanzó dardos contra una “publicación tan llena de falsedades” y que “debe utilizar las insinuaciones porque no puede dar afirmaciones contra el trabajo”.

Desde ‘LibreMercado’ analizaban la publicación del diario de Escolar, donde se pone énfasis en lo evidente: un autor no puede plagiarse a sí mismo.

También se echa por tierra las acusaciones de haber copiado textos ajenos. “En cuanto a las citas de otros autores que se mencionan en la tesis están debidamente indicadas, por mucho que eldiario.es diga lo contrario. Es más, la tesis cuenta con 318 referencias perfectamente indicadas en los pies de página. Algo que, sin embargo, no evita que eldiario.es arroje dudas sobre la ortodoxia formal en el modo en que se citan esos textos”, indica el citado medio económico.

Para acabar de hundir a Escolar y su medio apareció Juan Sapena Bolufer.

El director de la tesis dejó claro que «se trataba de una tesis doctoral realizada por un profesional, lo que no era infrecuente en otras universidades. En estas tesis, generalmente, no se recurre tanto al uso de métodos econométricos de carácter puramente cuantitativo, sino más bien a una investigación con un objetivo y un desarrollo académico a partir de la literatura existente, con unas conclusiones novedosas y de interés académico aplicado».

Con el ataque de Escolar haciendo aguas por todos lados, los usuarios de las redes sociales aprovecharon para pitorrearse de él y su incapacidad de haber acabado la carrera.

No defiendo a Daniel Lacalle, que no me va ni me viene, pero que esto lo diga alguien que ni ha acabado la carrera, es un poco hipócrita.

