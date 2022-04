El economista Daniel Lacalle advierte qué no debes hacer con tus ahorros: «Es lo más arriesgado»

Cátedra ‘express’ de economía -y de ética-.

El economista Daniel Lacalle, en el programa ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital, reflexiona sobre la crisis económica y cómo hacerle frente, tanto en lo institucional como en lo personal y sobre los escándalos por la compra de material sanitario durante la pandemia.

El experto en economía afirma que para enfrentar la mala situación económica actual, se debe reducir tanto los impuestos como el gasto innecesario por parte del Gobierno. Un paso en esa dirección es disminuir su tamaño.

Ante las voces que se escandalizan al hablar de una disminución del gasto público, rebate que en los Presupuestos Generales del Estado, la partida que más crece -más de un 70%- es la de ‘asuntos económicos’, compuesta por un ‘batiburrillo’ de gastos no esenciales como la agenda 2030, gastos para capitalizar empresas deficitarias públicas y un largo etcétera que no es más que desperdiciar el dinero de todos los españoles.

“Estamos hablando de más de 70 mil millones que se están perdiendo en en subvenciones y gasto público innecesario. Es un gasto que se debe racionalizar porque lo que pone en peligro los servicios públicos es disparar el déficit estructural en en medio de una emergencia”.

Lacalle recuerda que hasta la AiREF cifra en más de 14 mil millones el despilfarro de la Administración Sánchez en gastos superfluos como asesores, ministerios, subvenciones innecesarias. Una situación que se debe cambiar para poder afrontar la situación actual.

En cuanto a la manera en la que el ciudadano de a pié puede afrontar la crisis económica que atraviesa el país, en su libro ‘Haz crecer tu dinero’ ofrece consejos para ayudar a los ahorradores a preservar capital y a batir la inflación.

En cuanto a las recomendaciones principales Lacalle destaca que:

“La decisión más arriesgada en estos momentos es no invertir y dejar el dinero en el banco. La inflación se está comiendo literalmente, entre un 9% y 10% de tu dinero este año. En 2021 fue el 6%. Es decir, el dinero está perdiendo poder adquisitivo”.

El economista explica que ante este cuadro se debe invertir poco a poco, lo que pueda, y siempre ligado a lo que es su verdadero perfil de riesgo. Para ello, indica que se debe analizarlo bien con un buen asesor y empezar cuanto antes a ahorrar lo que pueda e invertirlo.

Escándalos selectivos

En cuanto al tratamiento de los ‘escándalos’ de los contratos públicos para la compra de material sanitario, afirma que no le llama la atención que solo salga lo de Almeida porque no es nada nuevo que los medios de izquierda afines al Gobierno vean la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio.

Lacalle pone en una balanza el hecho de que “el Gobierno de España ha gastado más de mil millones en contratos opacos, en los que se les ha entregado decenas de millones a empresas que no tenían empleados, en los que se han perdido lotes completos de mascarillas, en los que se han pagado hasta un 28% más respecto a otras mascarillas sin el más mínimo control; por ejemplo en los contratos de Illa y de Abalos” pero esos medios no dicen nada.

El economista recuerda que en estos momentos los jueces están investigando contratos por más de 674 millones por irregularidades de las administraciones de izquierda y contrasta que la sumatoria de los contratos bajo la lupa de los medios amigos del Gobierno en las administraciones locales y regionales del PP no llegan a los 12 millones.