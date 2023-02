Colosal tarascada de Eduardo Inda a Jordi Évole: «Da asco, tiene pinta de no ducharse demasiado»

Eduardo Inda visitó La segunda dosis de Periodista Digital el 14 de febrero de 2023 para repasar la actualidad política española. El director de OkDiario ha mantenido en las últimas jornadas un enfrentamiento con Jordi Évole. El presentador de la sexta aseguro que le daba asco la forma de hacer periodista de algunos medios, incluido Inda. El periodista respondió tajantemente al presentador:

«Yo le tuve que recordar mi currículum. Casi todos los grandes escándalos de los últimos años los he dado yo, sólo o en compañía de otros: saqué el caso Urdangarin, el caso Pujol, los SMS de Rajoy a Bárcernas, el caso Neymar que dio con el entonces presidente de la Barça con sus huesos en la cárcel… Por eso le dije, aquí el que da asco eres tú, el se enfadó porque dije que era amigo de Otegi. Si sales abrazado a él es que eres amigo, aunque no íntimo. Le hizo una entrevista vomitiva, una entrevista felación».

Y el patadón final: «También le podía haber dicho que el que da asco es él, que tiene pinta de no ducharse mucho».

Iglesias se mete, como siempre

En el enfrentamiento entre ellos entró un enemigo íntimo del periodista, Pablo Iglesias que definió a Inda como «muñeco diabólico que alimentan Ferreras y Ana Rosa Quintana«. «Esas son las gilipolleces de este delincuente, cuando hablar parece un boxeador sonado. Diabólico es él que ha hecho una Ley con su compañera que saca a violadores de las calles», aseguró el periodista.

También, el periodista hizo un repaso al fracaso de la Ley del Sí es Sí. «A eso Évole lo llama un pequeño error. Cada día que pasa sin reformar la Ley más violadores se ven beneficiados y violadores se ven en la calle».

Por último, Eduardo Inda, que pasó gran parte de su carrera profesional en Baleares, también quiso opinar sobra la dificultad que hay en el archipiélago para conseguir médicos debido a la exigencia por parte de las autoridades baleares de que los facultativos que ejerzan en las islas hablen catalán. «Es una cretinada, una paletada, en una comunidad en la que todo el mundo habla español, exigir el catalán no como mérito sino como requisito. Yo conozco muchos médicos fantásticos de Barcelona, de Valencia, de Madrid, de todas partes, que se van a trabajar a Mallorca porque vivir en la islas es un auténtico lujo y cuando llegaron no les preguntaron si hablaban catalán, sino por sus habilidades. Ahora están echando a los mejores, si el premio Nobel de medicina quisiera ejercer en Mallorca, no podría hacerlo. La gente no quiere que les hablen en catalán, quieren que les solucionen su cáncer o su pierna rota. Además, se exige el catalán cuando en las islas se habla malloquín, menorquín… no catalán», afirmó Inda.