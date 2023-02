Inda responde con contundencia a Évole: «No te voy a llamar hijo de puta, pero sí que eres amigo de ETA»

Era de esperar la respuesta por parte del aludido.

Eduardo Inda, mencionado en la entrevista que le hicieron a Maruja Torres en ‘Lo de Évole’ (laSexta) el 26 de febrero de 2023, respondió con contundencia a los insultos recibidos por parte de la periodista.

No obstante, el director de OkDiario centró la cuestión en el presentador, en Jordi Évole:

Para Inda, Maruja Torres solo fue la «tonta útil», la periodista tras la que se parapetó Jordi Évole para soltar su barra libre de insultos contra el responsable de OkDiario:

El director del digital aseveró que él no piensa ponerse a la altura del comunicador de laSexta, pero sí que piensa recordar las veces que sea necesario que Évole es amigo de la ETA, de Arnaldo Otegi:

Yo no me voy a poner a tu altura, yo no te voy a llamar hijo de puta, me da igual cómo fuera tu madre; tampoco lo voy a hacer con Maruja Torres. Lo que te molesta es que tú eres amigo de Otegi, del que era jefe de la banda terrorista ETA. Eso es lo que te molesta, y te lo repito: eres un filoetarra. Y me alegra, querida Maruja, que hayas aclarado que no eres una borracha.