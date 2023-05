Bofetón de Ana Velasco a Pedro Sánchez por su gran mentira sobre ETA

Sin paños calientes.

Ana Velasco, víctima del terrorismo después de que ETA acabase con la vida de su padre, Jesús Velasco, no se corta un pelo en esta entrevista en ‘La Burbuja’ (Periodista Digital).

Sobre las palabras de Pedro Sánchez en las que colocó sobre la solapa del PSOE la medalla de haber acabado con ETA, Velasco fue clara y contundente:

No hemos derrotado a ETA, esa es la primera gran mentira. Lo que ocurre es que ha habido una negociación en la que hubo una serie de condiciones y de contrapartidas y lo que se acordó, que lo estamos viendo claramente ahora, fue que a cambio de que ellos dejaran de matar, se les iba a legalizar su partido para que pudieran hacer política en las instituciones. Y eso es lo que ha ocurrido. Ellos están en las instituciones y siguen persiguiendo los mismos fines Su fin es la ruptura de España, es crear un estado independiente en Vascongadas y romper España

Velasco se muestra contundente a la hora de calificar a Pedro Sánchez por intentar hacer desaparecer como por arte de magia todos los crímenes de ETA e incluso llegar a decir que la banda terrorista ya no existe:

Cuando este presidente mentiroso e inmoral dice que ETA no existe es una bofetada a la inteligencia y a la sensibilidad de todos nosotros. ¿Cómo puede decir que ETA ya no existe con los efectos devastadores que ha causado ETA en la sociedad? ¿Ya no existen la víctimas de ETA, los 853 asesinados, los miles de heridos, los miles de extorsionados, los miles de exiliados?