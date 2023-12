Joaquín Leguina saca un demoledor cálculo para sembrar el pánico en Pedro Sánchez

Se dice tradicionalmente que las cosas claras y el chocolate espeso.

Joaquín Leguina, como excelso estadístico que es, tiene las cuentas más que hechas y no duda de que a Pedro Sánchez le puede quedar en Moncloa solo esta legislatura que, por otra parte, esta por ver si será de cuatro años o de mucho menos tiempo.

En un artículo en ‘The Objective‘ esboza unos cálculos sencillos y cree que la operación ideada por el inquilino de La Moncloa puede caer por su propio peso por haberse echado en manos de los enemigos de España:

A Ginebra han ido a parar los huidos de España que se dicen Juntos, no sé si juntos con Pedro Sánchez o con quién. Así que hemos vuelto a Ginebra, pero a Ginebra como terreno neutral entre «dos Estados»; en efecto, por primera vez un partido del Gobierno se sentará allí para «seguir avanzando» en un pacto que no sólo garantizará a Sánchez su asiento sino que sacará más rédito separatista una vez conseguida la amnistía. Se negocia la continuidad de los siete escaños que Sánchez necesita para seguir siendo presidente. Un ejemplo de degradación de la democracia.

Leguina ahonda en esas proyecciones hechas por los sanchistas, pero sin tener en consideración un factor fundamental:

Se muestra asombrado por la bajada de pantalones sin apenas condiciones que ha protagonizado el PSOE:

El expresidente de la Comunidad de Madrid recuerda varios hechos que acontecieron las semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2023 como el discurso infame de Francina Armengol, presidenta del Congreso, que el Consejo General del Poder Judicial declarase no idóneo al Fiscal General o que Bolaños mintiese acerca de la actitud de la UE respecto a la amnistía que se prepara. Pero para el exsocialista hubo un hecho aún peor:

Pero lo más dañino vendría desde Ginebra, donde el sábado pasado se celebró la primera reunión entre Cerdán y los de Junts. Y que no se me diga que no es el Gobierno quien se sienta allí porque el PSOE ya no existe, lo ha matado el mismo que preside el Gobierno, que es también quien ha otorgado el grado de diputado o senador a quienes mejor le hacen la pelota. Chupópteros todos (y no quiero aclarar qué es lo que chupan).