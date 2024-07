¿Qué teme Carlos Barrabés para renegar ahora de Begoña Gómez?

Está acongojado.

A pocos días de tener que ir a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, a Carlos Barrabés, el empresario fetiche de Begoña Gómez, empieza a sentir flojera en las piernas.

De hecho no duda en renegar de ella:

Ambos se conocieron hace un lustro en un evento que organizó el empresario. Durante aquellos años, la mujer del presidente buscaba protagonismo en el área social y allí, en ese encuentro, le comentó su intención de montar un máster que se llamaría ‘Transformación Social Competitiva’ en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y él accedió a ayudarla.

Barrabés aseveró que si llega a conocer ciertos aspectos, a buen seguro no hubiese tenido vinculación profesional con ella:

Yo solo la he tratado para estas cosas y, joder, es una putada porque la he tratado en estas cosas y, si lo llego a saber, pues no lo hago. No la he tratado en nada más. Yo no la he tratado en negocio, no me he ido a cenar con ella, no he tenido esa relación de amistad y no he quedado un fin de semana en no sé dónde. Ha sido muy circunscrito a estas cosas.