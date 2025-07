Juan Roig se mofa del lenguaje inclusivo y pone a rabiar a Esther Palomera y a Irene Montero

Ya hay que estar muy mal de contenidos en TVE.

El programa ‘Malas Lenguas‘, presentado por Jesús Cintora, fue a recuperar un discurso de Juan Roig, presidente de Mercadona, que era del año 2018.

El supuesto interés estribaba en que se habría, según su mesa de tertulianos, del lenguaje inclusivo:

Hablaremos de empresarios y empresarias, habéis visto que ya me he corregido. Y entonces, quiero decirte, todas… es que si no luego te meten en la cárcel. Y entonces digo que hay que cambiar el tema, ¿no? Entonces, todas las empresas, empresos, surgimos de un…