¡Bombazo! Uno de los tormentos de Pedro Sánchez reconoce haber ayudado al suegro del presidente a regularizar el tinglado de las saunas

El testimonio tiene una indudable enjundia.

La noche del 16 de julio de 2025 el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid) anunciaba una entrevista exclusiva con uno de los enemigos más acérrimos de Pedro Sánchez.

El interés estribaba en que el ‘invitado sorpresa’ había sido uno de los que ayudó al suegro de Pedro Sánchez a regularizar el negocio de las saunas.

Así lo presentó el conductor del espacio, Antonio Naranjo:

La primera cuestión fue preguntarle por la relación con Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez. Y así fue la respuesta:

En el año 1982-84, yo en aquella época era funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Conocí a un individuo que le llamaban El Gordo, Enrique García Castaño, que luego me enteré que había sido socio del comisario Villarejo, y un día se dirige a mi persona y me dice, oye, yo tengo un amigo que tiene varios locales en la zona centro de Madrid, pero que no tiene licencia, y yo entonces me dirigí al entonces concejal del Partido Socialista, me parece que se llamaba el concejal Lara, llaman los servicios técnicos, se miran todos los expedientes, efectivamente no tenía ninguna licencia porque carecían de salida de humos, de salida de emergencias, se corrigen esas deficiencias. No tienen licencia y que la policía municipal, de alguna manera, pues hacía la vista gorda a cambio de tomarse unas copas.