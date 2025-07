Alfonso Rojo: “Ahora quieren ilegalizar a VOX y lloran porque la gente les grita y les acosa”

¡Es de coña!

Viola a una chavala un tipejo alojado en el centro de MENAs de Alcalá de Henares y le pega, para divertirse, un facineroso magrebí una paliza a un jubilado en Torre Pacheco y lo que proponen los compinches de Sánchez es que se ilegalice a VOX.

La emigración es un asunto crucial y exige que se aborde con urgencia y seriedad.

Ya está bien de tapar datos, de ocultar cosas y de tratar a la ciudadanía española como una panda de tarados.

Tenemos que saber cuántos son, qué hacen, quiénes delinquen y cómo, cuánto cuestan al erario público, qué peso tienen en nuestra Sanidad, en nuestra Enseñanza, en nuestro Sistema Penitenciario, en las subvenciones y cuáles son positivos para nuestra sociedad y cuáles no.

Como ha hecho un país tan progre, tan moderno y tan melindroso como Dinamarca.

Porque el cuento ese de que vienen a pagar nuestras pensiones, no cuela.

Como tampoco es de recibo la ignominia progre, de tintes esclavistas, de que sin ellos se quedaría el tomate sin recoger, estarían llenas de mierda nuestras casas o nadie repararía los baches de las carreteras.

Y hay que cambiar las leyes ya, para que entrar ilegalmente sea delito y se pueda expulsar ipso facto a quien delinque o alborota.

Y establecer políticas migratorias razonables, facilitar la llegada de los legales y tener claro qué nos conviene como sociedad y Nación.

Y dicho esto, quiero romper un tabú.

Marruecos no es un ‘país de mierda’ al otro lado del Estrecho, es el país que, después del Imperio Romano, más ha influido en nuestra Historia.

Desde el 711, cuando se produjo la invasión musulmana, hasta la Marcha Verde con la que se apoderó del Sáhara, pasando por los almohades, los almorávides, y hasta la Guerra del 36 y el llamado Ejército de África.

En la actualidad tiene 37 millones de habitantes, es la 6ª economía africana y pesa en nuestra balanza comercial.

Y a diferencia de nosotros, sus habitantes son desaforadamente patriotas y no se esconderían si tuvieran que empuñar las armas en la defensa de su tierra.

En 1963 liberaron la Guerra de las Arenas contra Argelia y les dieron para el pelo a los argelinos.

Dicho esto, lo que no es de recibo es que sean el Rey Mohamed VI y los políticos de Rabat quienes decidan qué, cómo y cuántos MENAs y lo que no son MENAs nos meten en casa. Y que no reciban de vuelta a ningún ilegal, porque no les da la gana.

Otro tema que quiero subrayar antes de entrar en harina, es que andan los de la ‘Brunete Pedrete’ muy alborotados porque la gente de Torre Pacheco acosa, insulta y hasta asusta a los reporteros de TVE, LaSexta, Cadena SER y compañía.

Un poco de coherencia paisanos, que vosotros sois quienes habéis aplaudido que Iglesias, Pardo de Vera, Maestre y todos esos mamarrachos que adoráis, tiraran los micrófonos de reporteros auténticos como Bertrand Ndongo.

Menos lágrimas cocodrilo… que se te ven las caries.