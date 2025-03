Ketty Garat retrata a Oscar Puente por sus insultos: “Lo inefable es su auditoría que no desveló irregularidades”

Contundente.

Así ha respondido la periodista Ketty Garat a la última salida de tono del ministro de Transporte, Óscar Puente, que ha arremetido contra ella y contra el medio en el que trabaja, The Objective.

El bulldog de Pedro Sánchez ha usado su perfil para arremeter contra la labor de la prensa crítica e intentar quitar validez al trabajo de un medio que ha sido fundamental para destapar el caso Koldo y los manejos opacos de anterior ministro, José Luis Ábalos, en especial la relación de este con Jésica, a la que presuntamente habría enchufado en dos empresas públicas, en las que la mujer cobró sin ir a trabajar.

The Ojete™️y la inefable Ketty Garat haciendo de las suyas. Sergio Vázquez no era el Presidente de Ineco cuando se contrató a Jessica. Jessica ni estaba ya en la empresa cuando a él le nombraron presidente. Basta una simple búsqueda en Google. Lo llaman periodismo. pic.twitter.com/awpOVGAHqv

Luego de este publicación, ha venido la respuesta de Garat que ha respondido con altura y contundencia las descalificaciones del ministro, al que ha recordado que todo ha sido ratificado en sede judicial.

“El ministro Óscar Puente me acaba de señalar públicamente desde su cuenta oficial calificándome como “la inefable Ketty Garat” y refiriéndose al periódico en el que escribo como “TheOjete”. “Lo llaman periodismo”… dice este representante del Gobierno de todos. Creo que no es la mejor semana para intentar desacreditar a TheObjective, el medio que dio a conocer a Jésica, su contratación en Ineco, sus actividades y sus viajes oficiales con el ministro. Todo ha quedado ratificado en sede judicial en la misma semana en que se ratifica en el Supremo el testimonio de la mujer que llevó los 90.000 euros a Ferraz, que también desvelamos en este periódico”.

El ministro @oscar_puente_ me acaba de señalar públicamente desde su cuenta oficial calificándome como “la inefable Ketty Garat” y refiriéndose al periódico en el que escribo como “TheOjete”. “Lo llaman periodismo”… dice este representante del Gobierno de todos. Creo que No es…

Además, ha afeado al socialista porque en la auditoría que realizó no se encontraron irregularidades en la contratación de Jésica cuando lo único que se le exigió fue “supiera escribir” ni en la de otras dos mujeres que fueron contratadas en empresas públicas a las que no iban a trabajar.

“Quizás lo inexplicable, o inefable, es cómo hizo el señor Puente la auditoría que no develó ninguna irregularidad en las tres mujeres que fueron contratadas en tres empresas públicas sin ir a trabajar, entre ellas una Miss Asturias. También eso lo publicamos en “TheOjete”. Parece que ahora que han fichado a Idafe en Moncloa (también lo desveló The Objective), Puente ya no se esconde y hace lo que siempre hizo. Pero Ministro, hágame caso, no es el mejor día ni la mejor semana. Y lo que queda…”