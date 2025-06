El bulo de la ‘bomba lapa’ le estalla en la cara a Sánchez y a sus lacayos: son el fango

Un Gobierno débil, arrinconado y completamente a la deriva.

Pedro Sánchez se encuentra en una peligrosa huida hacia adelante y ha encendido la maquinaria del fango. Pese a que la semana pasada quedaron expuesta sus cloacas, gracias a los audios en los que se aprecia a la llamada ‘fontanera’ de Moncloa, Leire Díez, confabular para impulsar una operación contra la UCO; el líder socialista no escarmienta, y el viernes difundió un bulo – a través de El Plural, su nuevo panfleto propagandístico- sobre un ex oficial de esa unidad que hablaba sobre colocar una bomba lapa en su coche.

Pero las mentiras tienen patas cortas y se descubrió que el antiguo agente decía de forma irónica que la bomba se la iba a poner el Gobierno sanchista a él, justamente por no plegarse a la voluntad del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, tres ministros: María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López, siguieron con el bulo pese a que ya estaba desmentido.

No fueron los únicos. Las terminales mediáticas que conforman el equipo de opinión sincronizada siguieron adelante con el bulo. Y aunque la evidencia dura les ha hecho rectificar a regañadientes -y a intentar minimizar sus mentiras, como Intxaurrondo que afirmó que no era grave porque no había ‘mala voluntad’-, lo cierto es que esto ha sido muy grave y un aviso a navegantes.

Sánchez está cercado por la insoportable corrupción de todos los que le rodean y eso le lleva a avanzar todo tipo de operaciones con tal de distraer y hacer su estancia en los dos años que quedan para las elecciones menos pesada y con suerte, transformar el escenario a su favor. Hay que entender que usará todo el poder del Estado, sin ningún tipo de reparo para lograr esto: no solo serán los bulos, también modificará leyes, todo con tal de ponerse a salvo de una posible imputación.

Porque es imposible que toda la corrupción que le sostiene no le haya tocado de alguna manera.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este lunes, 2 de junio