El ‘lechero’ Fortes pone en bandeja de plata a PP y VOX que le echen a patadas de TVE

Una chulería en toda regla.

Propia, evidentemente, del personaje.

Xabier Fortes se marca en ‘El País’ un artículo que es toda una declaración de intenciones.

Y es que el ‘lechero’ se pone en plan ‘sujétame el cubata’ para ponerse el primero en la fila de los que él entiende que echarán PP y VOX cuando entren en TVE.

El periodista, que sabe perfectamente que el ejemplo del lanzallamas y de la motosierra fue una exageración de Manuel Mariscal, de la formación de Santiago Abascal, para denunciar los atropellos que existen ahora mismo en la televisión pública, busca victimizarse de manera innecesaria:

Uno de los libros que recuerdo leer con admiración ya en mi etapa universitaria fue ‘Esperando a los bárbaros‘, una maravillosa y surrealista fabulación de Carlos Alonso del Real sobre la historia europea y de nuestro país en la que narraba algunas de las embestidas que sufrimos a lo largo de los siglos y las huellas que dejaron los cascos de sus caballos sobre nuestra piel. Me viene este título a la cabeza escuchando y leyendo estos días las amenazas de VOX contra TVE y las críticas que algunos medios con los que competimos nos dedican de forma recurrente desde hace ya unas cuantas semanas. Los mandobles del PP tienen además por su parte algo más que un punto de impostura, después de que en sus gobiernos hubiesen puesto al frente del Ente a un militante y diputado en el Congreso como director general, y como presidente de la corporación a alguien que salía en los papeles de Bárcenas. El culmen de la neutralidad.

Fortes intenta poner en el mismo nivel a TVE con las cadenas privadas:

De broma he llegado a decir a mis compañeros que algún líder podría acogerse incluso a la reforma laboral de Yolanda Díaz (pese a que votaron en contra) para reclamar en magistratura la categoría de fijo-discontinuo, viendo la frecuencia con la que visitan sus platós y el trato tan amigable que reciben. Por ello les propongo un análisis comparado entre la entrevista que recientemente hizo Pepa Bueno al presidente del Gobierno y las que frecuentemente le hacen a líderes o lideresas en algunos de esos espacios matinales o medios que tanto nos critican y que saquen sus propias conclusiones. Lo mismo les digo con la pluralidad de algunas tertulias. Cómo diría el ya clásico anuncio publicitario: busquen y comparen.

Alucinante es, por cierto, que Fortes, que es periodista de TVE por la vía de la oposición, celebre y jalee la llegada de comunicadores que son externos y que vienen costando un pastizal:

Algunas de esas críticas y acusaciones se centran en mis compañeros Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró. Sí, he dicho compañeros, aunque con cierto tono despectivo se les acuse de no ser patanegras de la televisión pública por ser contratados y no de plantilla. Qué curioso que se haya empezado contra ellos una campaña bestial justo cuando sus datos de audiencia han subido de manera exponencial, igual que sucede con los telediarios, y se haya producido un notable trasvase de espectadores hacia la televisión pública.

Fortes deja claro que él quiere ir en el mismo pack que todos aquellos que están enchufados en TVE por obra y gracia del sanchismo:

Como yo sí puedo quizás ser considerado (permítanme la petulancia) un patanegra después de casi cuatro décadas en RTVE, me apetece decir que Silvia, Javier, Jesús, Marta y Gonzalo son mis compañeros y me siento orgulloso de su trabajo y de sus datos de audiencia, igual que de los telediarios de Alejandra Herranz, Pepa Bueno, Marc Sala y Lourdes Maldonado. Decía Serrat que son catalanes aquellos que viven y trabajan en Cataluña, naciesen donde naciesen. Yo a los antes nombrados los tengo a todos por mis compañeros, sean o no de plantilla, y desde luego quiero correr su suerte cuando lleguen los bárbaros a Torrespaña y Prado del Rey, entren con motosierra o con lanzallamas.

David Alandete, quien ya tuviera sus más y sus menos con el periodista de TVE, respondió con contundencia al texto de Fortes en el rotativo de PRISA: