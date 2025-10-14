  • ESP
KIKO LLANERAS DESMONTA LAS TROLAS DEL GURÚ DEMOSCÓPICO DE SÁNCHEZ

El último CIS de Tezanos es tan burdo que hasta ’El País’ se baja del barco

"Si tienes una báscula que pesa siempre un kilo de menos, ¿por qué no le sumas un kilo? El CIS lleva años sin corregir su sesgo"

Pedro Sánchez sería balón de oro para el CIS.
Pedro Sánchez sería balón de oro para el CIS.
Ni el sanchista ‘El País’ se traga la última del CIS.

Kiko Llaneras, periodista del diario del Grupo PRISA, desguaza las tripas del último sondeo del departamento presidido por José Félix Tezanos y deja bien a las claras que los datos no hay por dónde cogerlos.

El especialista en demoscopia de este rotativo asegura que el Centro de Investigaciones Sociológicas no solo está incurriendo en la más absoluta desinformación, sino que además lleva años sabiendo que hay un desfase que se empecina en no corregir.

Incluso recuerda el gran batacazo que se dio en las elecciones generales de 2023:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

