El último CIS de Tezanos es tan burdo que hasta ’El País’ se baja del barco

Pedro Sánchez sería balón de oro para el CIS.

Ni el sanchista ‘El País’ se traga la última del CIS.

Kiko Llaneras, periodista del diario del Grupo PRISA, desguaza las tripas del último sondeo del departamento presidido por José Félix Tezanos y deja bien a las claras que los datos no hay por dónde cogerlos.

El especialista en demoscopia de este rotativo asegura que el Centro de Investigaciones Sociológicas no solo está incurriendo en la más absoluta desinformación, sino que además lleva años sabiendo que hay un desfase que se empecina en no corregir.

¿Es desinformación la estimación del CIS? 📊 Su último barómetro catapulta al PSOE sobre el PP. Puede capturar tendencias, pero el resto de sondeos ve otra realidad. Y hay un patrón: el CIS sobrestimó a la izquierda en 41 de 42 elecciones desde 2018. Sus tres problemas 👇 pic.twitter.com/O8EufPbPzs — Kiko Llaneras (@kikollan) October 14, 2025

Si tienes una báscula que pesa siempre un kilo de menos, ¿por qué no le sumas un kilo? El CIS lleva años sin corregir su sesgo. Las estimaciones del CIS se han convertido en algo peor que ruido: son desinformación. FIN. — Kiko Llaneras (@kikollan) October 14, 2025

Con los microdatos del CIS hay una confusión general: NO se publican con el barómetro, sino días después. Se puede “recocinar” con datos resumidos (peor) o esperar. Eso impide contrastar sus estimaciones con otras posibles cuando más importa: hoy. — Kiko Llaneras (@kikollan) October 13, 2025

Incluso recuerda el gran batacazo que se dio en las elecciones generales de 2023: