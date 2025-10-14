  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

SE RETRATA A SÍ MISMO

La hemeroteca de Pedro Sánchez es su peor enemigo: desarma su última trola con el Nobel a María Corina

El presidente del Gobierno volvió a faltar a la verdad pero su yo del pasado siempre está presente para desmentirle

Archivado en: Àngels Barceló | Gobierno | María Corina Machado | Partidos Políticos | Pedro Sánchez | Periodismo | Periodismo Online | Política | Radio

Más información

Ana Rosa y Pedro Sánchez en el acto por el 12-O

Ana Rosa atiza como nunca a Pedro Sánchez por su espantada del 12-O y su silencio sobre el Nobel a María Corina

Pablo Iglesias, María Corina

La izquierda está que rabia, y Pablo Iglesias vomita bilis por el Nobel a María Corina: “Mejor se lo hubiesen dado a Hitler”

La hemeroteca de Pedro Sánchez es una mina.

Siempre hay un tuit para cada una de sus trolas, que cada vez tienen menos recorrido.

En su masaje con Àngels Barceló, el presidente del Gobierno intentó vender sus mentiras e impulsar su relato, según el cual el armisticio en Gaza se consiguió gracias a él o que todas las causas de corrupción que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo son bulos.

Pero en medio de su mitin disfrazado de entrevista, el líder del PSOE coló una nueva falsedad cuando la presentadora y directora de Hoy por Hoy le preguntó por su silencio sobre el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado: que él nunca felicita a los ganadores de este galardón.

“Vaya por delante que yo respeto, y mucho, el trabajo de María Corina y que espero, además —como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España—, que la situación en Venezuela se normalice y haya un proceso de democracia rotundo y claro. Nosotros creo que hemos sido bastante contundentes en nuestro rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones; pero es que yo no me pronuncio sobre los Nobel”.

Barceló le preguntó de nuevo si nunca felicitaba a los ganadores y si le parecía justo el reconocimiento, pero el presidente del Gobierno volvió a echar balones fuera:

“No entro a valorarlo. Si me pregunta por la persona de María Corina, respeto, y mucho, el trabajo que hace”.

Sin embargo, el Pedro Sánchez del pasado siempre está dispuesto a darle una colleja a su yo del presente, que hace todo lo que dijo que no haría.

Con una breve búsqueda en su perfil de la red social X se pueden encontrar múltiples felicitaciones a los ganadores del Nobel de la Paz en años anteriores.

En 2010, criticó que la familia del galardonado Liu Xiaobo -encarcelado por el régimen chino- no pudiese acudir a recoger el reconocimiento debido al veto de los gobernantes del gigante asiático.

Por ejemplo, en 2014 consideró “merecido” el premio otorgado a Malala y Satyarthi. En 2015 felicitó al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez.

Al año siguiente mostró todo su “cariño y reconocimiento” al expresidente colombiano Juan Manuel Santos cuando obtuvo el galardón.

En 2019 se tomó el tiempo para aplaudir el Nobel al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, por su labor para firmar la paz con Eritrea y “su impulso a la democracia etíope”.

Un año después, y pese a la pandemia, alabó el reconocimiento al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]