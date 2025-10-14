Àngels Barceló (SER) se zampa sin rechistar la nueva mentira de Pedro Sánchez sobre los Presupuestos Generales

Los tiene cuadrados.

Pero más aún la entrevistadora.

Àngels Barceló, presentadora y directora de ‘Hoy por Hoy‘ (Cadena SER), se desplazó este 14 de octubre de 2025 al Palacio de La Moncloa para hacerle la enésima entrevista a Pedro Sánchez.

Y es que ser uno de los medios de cabecera del presidente del Gobierno obliga, evidentemente, a tragarse todos los bulos que este desee soltar sin que nadie tenga la posibilidad de repreguntarle o, de hacerlo, que no se note demasiado para que ‘su sanchidad’ no se enoje.

Uno de los ejemplos más claros fue con la pregunta sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Una vez más, el jefe del Ejecutivo, ante la complacencia de Barceló, aseveró ante toda la audiencia de la emisora del Grupo PRISA que presentaría sí o sí los Presupuestos Generales del Estado.

Ante la pregunta de la periodista sobre cuándo se presentarían las cuentas del Estado para 2026, esta fue la reacción de Pedro Sánchez:

Los vamos a presentar antes de que finalice el año. Vamos a sudar la camiseta, como hemos hecho siempre.

Barceló, que obvió recordar la hemeroteca del presidente cuando era líder de la oposición y criticaba que Mariano Rajoy no fuese capaz de sacar adelante las cuentas, simplmente preguntó por qué no se habían presentado en tiempo. La respuesta de Sánchez, otra evasiva:

Porque estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos.

La directora de ‘Hoy por Hoy’ deslizó que si la tardanza se debía a que Sánchez tenía que acordar con varios partidos y este confirmó ese extremo, pero volvió a decir que él podría gobernar perfectamente con los Presupuestos prorrogados:

También estamos hablando con los grupos parlamentarios, pero también en la elaboración, porque recuerdo que somos un gobierno de coalición progresista con una minoría parlamentaria y, por tanto, estamos en el camino de presentar esos presupuestos. Pero también le digo, mire, con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gusto con los presupuestos que tenemos.

La radio fetiche para el sanchismo

La Cadena SER, y más en concreto el programa de Àngels Barceló, ha sido con mucha diferencia el medio al que Pedro Sánchez ha atendido con más mimo cada vez que se le ha llamado.

Desde 2020, incluyendo la presente, el inquilino de La Moncloa se ha dejado caer por los micrófonos del programa matinal de la radio de PRISA nada menos que nueve veces.

En Periodista Digital, en 2022, ya detectamos en su momento la querencia sanchista por acudir al ‘Hoy por Hoy’.

Cinco entrevistas concedió a Barceló desde que fue investido presidente por segunda vez.

Pero ahora el contador prácticamente se ha duplicado con cuatro cara a cara más.

El primero fue el 24 de febrero de 2023 con motivo del primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El 4 de diciembre de 2023 otra entrevista más con motivo del arranque de la nueva legislatura tras reeditar el pacto Frankenstein.

El 30 de abril de 2024 una cita más para hablar, en este caso, de por qué Pedro Sánchez decidió seguir al frente del Gobierno después de su reflexión fake de cinco días.

Y por último, la entrevista de esta misma mañana, la del 14 de octubre de 2025.