La activista sanchista Àngels Barceló censura en directo el discurso de Santiago Abascal en el Congreso

Alucinante.

Angels Barceló ha mostrado su faceta más sectaria, servil y propagandística del Gobierno de Pedro Sánchez al negarse a emitir el discurso de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados.

La presentadora de Hoy por hoy cortó se adjudicó el papel de ‘ministra de la verdad’: “Vamos a ahorrarles a los oyentes su discurso”, afirmó en directo.

Pero lo peor de la activista sanchista es la razón a la que aludió para no transmitir la alocución del líder de Vox: que él no había estado presente en el Hemiciclo durante el turno de palabra del jefe del Ejecutivo, poniendo de manifiesto que La SER es Radio Sánchez.

“Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ahorrarles a los oyentes el discurso de Santiago Abascal porque entre otras cosas, él no ha estado presente mientras el presidente del Gobierno estaba haciendo su discurso, con lo cual no tenemos nosotros por qué hacernos eco de lo que él vaya a decir en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados”.

Barceló demuestra que no es periodista como le gusta presumir -aunque no tiene la carrera- sino una propagandista a sueldo del Gobierno. Y es que por muy de izquierdas o derechas que sea un presentador esa no es razón para no emitir un discurso diferente al tuyo. Solo hay que ser demócrata, en especial cuando se está al frente de uno de los programas con mayor audiencia en los medios españoles.

Pero este no es un hecho aislado, forma parte de la estrategia de censura de Moncloa contra los medios independientes y que cuenta con el apoyo de la ‘Brunete Pedrete’ o equipo de opinión sincronizada que bailan el agua a Pedro Sánchez por intereses económicos sin darse cuenta que el día de mañana ellos serán los señalados.