Pedro Sánchez diseñó con Óscar López una retorcida estratagema para pulirse del Gobierno a José Luis Ábalos

Maquiavélico a más no poder.

Pero en esas aguas es donde mejor se mueve Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, que ya era perfecto conocerdor de lo que sucedía con José Luis Ábalos, buscó pulírselo del Consejo de Ministros.

Pese a ser su hombre de confianza, el inquilino de La Moncloa optó por no ir de frente con él.

Según detalla el digital ‘Vozpópuli’, el líder del PSOE diseñó una estrategia retorcida a más no poder para que Ábalos no sospechase de las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez.

Encargó al político valenciano que fuese confeccionando una lista sobre los cambios a aplicar dentro del Gobierno, bien ministros que cambiasen de cartera u otros que fuesen relevados de sus actuales funciones.

Ábalos se tomó tan en serio el cometido que no solo decidió acometer esa propuesta de reforma ministerial, sino que él mismo se postuló para ocupar la cartera del Ministerio de Defensa.

Eso llegó a oídos de una Margarita Robles a la que Pedro Sánchez tuvo que tranquilizar:

Eso no sucederá. Seguirás.

Y es que la lista que estaba elaborando el todavía ministro de Transportes no iba a tener otro destino que la papelera.

Por detrás, Óscar López tuvo el encargo de hacer la relación oficial de los cambios que iban a producirse en el Gobierno Sánchez.

Una lista que, además, contó con el asesoramiento y hasta la tutela de José Luis Rodríguez Zapatero.

Uno de los nombres sugeridos fue la que es hoy titular de Ciencia y lideresa de los socialistas valencianos, Diana Morant.

De hecho, el propio Óscar López fulminó en su relación a Iván Redondo como jefe de gabinete de Presidencia y meter en La Moncloa a Antonio Hernando, vinculado a Acento, la agencia de asuntos públicos fundada por el exministro socialista José Blanco y relacionada también con Zapatero.

Al final López pasó de la jefatura de gabinete a ejercer como ministro y llevarse a Hernando como su secretario de Estado.