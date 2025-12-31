¡De traca! Un exasesor de Moncloa y un podemita hicieron la auditoría ‘independiente’ para demostrar que no hay financiación ilegal en el PSOE

Reza el dicho popular que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo.

Pues bien, esa máxima parece que el PSOE no se la ha aplicado a tenor de la información que este 31 de diciembre de 2025 lleva el diario ‘El Mundo‘.

El famoso informe independiente encargado por Ferraz para demostrar que en la organización no hubo financiación ilegal tenía truco.

Y es que esa auditoría externa no lo era tanto.

Según este medio de comunicación, las dos personas escogidas para la elaboración del documento no fueron fruto del azar o de que, casualmente, pasaban por ahí.

Como diría el cocinero Alberto Chicote cuando cazaba un plato con taras en la preparación, lo cierto es que el informe dejó huella.

Uno de los ‘afortunados’ fue el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego, candidato de Podemos para el Consejo General del Poder Judicial en 2018.

El otro fue un profesor de Derecho Financiero y Tributario, también de la Universidad Autónoma, César Martínez Sánchez, que desde 2020 y hasta 2023 fue primero vocal y luego jefe de gabinete de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Entre 2017 y 2019 había asesorado al equipo municipal de Manuela Carmena en Madrid.

Evidentemente, ambos ‘profesionales’ concluyeron que el sistema de caja del partido en el periodo analizado era «coherente, cerrado y verificable porque»todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas».

Objetivo, apuntar a Ábalos

El documento, que fue publicado en primicia por ‘El País’ y la ‘Cadena SER’, sí advierte, no obstante, de algunas anomalías en comprobantes de gastos presentados por José Luis Ábalos y su equipo, como comidas inusualmente caras, tickets de menús infantiles, una comida para nueve personas en un restaurante de Valencia el día de Navidad o facturas distintas del mismo día y en la misma franja horaria.

Se han escrutado al detalle aquellas liquidaciones que superaban los 2.000 euros y muchas de ellos se correspondían con comidas entre Madrid y Valencia, si bien no había un consumo superior a 60 euros por comensal.

Sin embargo, sí que llamó la atención la existencia de tres facturas un mismo día en las que no ha habido, hasta la fecha, una explicación razonable.

Después hay otras dos en el Restaurante La Chalana a las 23:58 de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras.

Los gastos que excedieron el umbral de los 60 euros por comensal eran el 4 % en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25 %.

También chirrió un gasto en el restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, al considerarlas localizaciones dentro de la actividad normal del entonces ministro de Transportes.

En general no consta la forma específica en la que se llevó a cabo el pago y tampoco el destinatario en los comprobantes, con alguna excepción en la que aparecen Ábalos, su asesor Koldo García o el que era su chófer, mientras que en una ocasión el recibo está a nombre de la exsuegra de Ábalos.

Las hojas de liquidación, que el PSOE conserva, solían ir a nombre de Ábalos y contar con su visto bueno y el del responsable de la administración, mientras que en 2017 hubo comprobantes firmados por Francisco Salazar, entonces secretario adjunto.