Ostras, centollos, el trasnochador Ábalos y cenas pantagruélicas en La Chalana: los gastos sorprendentes del PSOE

El PSOE ha encargado una auditoría forense a dos expertos de la Universidad Autónoma de Madrid, Félix Alberto Vega Borruego y César Martínez Sánchez, para examinar sus cuentas entre 2017 y 2024.

El informe revela que no hay pruebas de fondos no declarados, pero pone en evidencia desembolsos «sorprendentes» durante la Secretaría de Organización bajo José Luis Ábalos.

Estos gastos, que se cargaron a las arcas del partido, incluyen comidas desmesuradas y facturas sin justificación clara, especialmente en la zona Madrid-Valencia, donde operaba la red de Koldo García.

La marisquería La Chalana, situada cerca del Santiago Bernabéu y a pocos minutos del Ministerio de Transportes, destaca como el epicentro.

Allí se registraron dos cargos a las 23:58 de un día de enero de 2020, uno por un menú que ascendía a 332 euros y otro con un recibo de 100 euros por persona por centollos y ostras.

Este establecimiento no fue elegido al azar: fue escenario de reuniones clave para la «trama Koldo». El exasesor Koldo García se reunió allí con figuras destacadas como el exsubsecretario Jesús Manuel Gómez García, Vicente Calzado de EMFESA y empresarios como Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. Discutieron negocios, dinero e inspecciones a empresas vinculadas a Aldama.

Fechas clave en La Chalana : 2 de febrero de 2022: encuentro entre Koldo y Luis Rodríguez García , relacionado con Transportes. 2 de febrero de 2023: reunión con Gómez García y Calzado . 8 de febrero de 2023: cita con Rodríguez y un contacto próximo a Aldama. 15 de febrero de 2023: encuentro con Cueto , centrado en inspecciones fiscales.

:

El hermano de Koldo, Joseba García, trabajó en ese local, que también era frecuentado por exmilitantes socialistas que ahora cumplen condena. Anteriormente, la trama utilizaba el restaurante La Tragantía, en Chamartín, donde las facturas mensuales alcanzaban hasta los 3.000 euros que eran pasadas al PSOE por Ábalos hasta 2021. En ese lugar se reunían casi a diario con el «grupo acelerador», encabezado por Pepe Ruz de Levantina y Construcción, para evaluar proyectos y cobrar comisiones.

Otros gastos cuestionables se extienden más allá del ámbito madrileño. El informe resalta:

Gasto llamativo Detalle Contexto Comida Navidad 2019 Para 9 comensales en Valencia Día navideño; valor no especificado pero calificado como «extraordinario». Hotel en París Factura sin detalles adicionales Considerado inusual para gastos del partido. Restaurante en La Massana (Andorra) Ticket aislado Localización poco común. Facturas en Bruselas y Brujas Dos recibos belgas Sin justificación aparente. Tickets a nombre de la suegra de Ábalos No detallados Mencionados como pagadores.

Entre los años 2017 y 2024, el PSOE destinó un total de 940.388 euros a su caja en efectivo, siendo 126.858 euros asignados a la Secretaría de Organización hasta el año 2020. Ábalos recibió hasta entonces un total de 19.637,97 euros; mientras que Koldo García obtuvo unos 11.291,33 euros durante ese mismo periodo; por su parte, Santos Cerdán solo sumó 7.433 euros entre los años 2023 y 2024 con liquidaciones mínimas.

Los auditores establecieron un umbral referencial de 60 euros por comensal. Aunque la mayoría de los gastos en restaurantes del eje Madrid-Valencia cumplían con este criterio, los excesivos aumentaron del 4% en 2018 al sorprendente 25% en el año pico bajo Ábalos: el año 2020. Tres facturas emitidas el mismo día carecen también de «justificación evidente». Muchos tickets han perdido claridad con el tiempo, pero llevan las aprobaciones correspondientes ya sea del propio Ábalos o su equipo; además, es habitual que fuese Koldo quien cobrara las liquidaciones.

El sistema contable se describe como «coherente, cerrado y verificable»: entradas documentadas desde BBVA o ajustes claros; salidas también documentadas e ingresos atípicos derivados del merchandising o lotería al uno por ciento. El PSOE ha remitido esta información a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno investiga si se utilizó al partido para blanquear dinero relacionado con el caso Koldo.

En este momento, el PP ha convocado a José Luis Ábalos al Senado para el próximo día ocho del mes que viene. Expulsado del PSOE y bajo investigación judicial, Ábalos niega cualquier irregularidad; sin embargo, estos hallazgos reavivan un debate ya candente. Aunque la auditoría descarta financiación ilegal alguna, los gastos «impropios», tales como menús infantiles o mariscadas nocturnas ponen en entredicho la gestión realizada desde Ferraz.

El informe también menciona a Santos Cerdán, sucesor directo de Ábalos e implicado también en esta trama junto a su socio Antxón Alonso, vinculado a Servinabar. Si bien sus gastos son bajos comparativamente hablando, la atención sigue centrada sobre lo ocurrido antes. Restaurantes como Franky o El Penta completan este mapa sobre los locales frecuentados por esta red.

En total, los mencionados 126.858 euros destinados por la Secretaría bajo Ábalos incluyen picos significativos: hasta un alarmante veinticinco por ciento «extraordinarios» durante el año dos mil veinte. Facturas agrupadas superan los dos mil euros; aunque incluyen repostajes o billetes menores, lo más significativo proviene del sector hostelero. Desde el PSOE insisten en que todo está debidamente justificado dentro del marco legal como actividades partidarias sin origen ilícito externo alguno.

Lo cierto es que la conexión con el caso Koldo es innegable. La Chalana no solo acumuló tickets del PSOE; además fue escenario para negociaciones opacas hasta bien entrado el año pasado. También pasaron por allí personajes como Víctor de Aldama, vinculado al grupo hostelero mencionado anteriormente, así como un mando destacado dentro del cuerpo policial: un tal Rubén Villalba. Todo esto contribuye al complicado rompecabezas detrás una trama que utilizó bares para operar lejos del escrutinio público.

Mientras tanto avanza la investigación secreta dirigida por el juez Moreno, esta auditoría interna proporciona munición valiosa para la oposición política. La declaración ante el Senado está cada vez más cerca para Ábalos; detalles sobre ostras, centollos y hoteles distantes seguirán resonando entre las filas socialistas. Aunque desde Ferraz respiran algo más tranquilos al descartar lo peor imaginable, estos gastos sorprendentes dejan un regusto amargo difícilmente digerible.