Fallece el empresario John de Zulueta, colaborador habitual de ‘La Retaguardia’

Día de luto en el mundo empresarial.

Y también en el mediático, en especial en esta casa, Periodista Digital, donde era habitual colaborador del programa ‘La Retaguardia‘.

John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, falleció esta madrugada a la edad de 78 años.

Nacido en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos), el 23 de febrero de 1947, fue un empresario que acabó afincado en España.

Su abuelo, Luis de Zulueta, fue diputado, ministro de Estado de la República Española y embajador. Su madre, Carmen de Zulueta, hispanista, escritora y profesora universitaria. Su padre, Richard Greenebaum, doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard, era hijo de una familia de banqueros de Chicago.

Tras pasar dos años en Nueva York, se marchó a Brasil, donde vivió hasta 1957. Se licenció en Historia Contemporánea por la Universidad de Stanford (California) en 1968 y MBA por la Universidad de Columbia (Nueva York), en 1976.

Acaba de fallecer mi amigo John de Zulueta.

Descanse en paz. pic.twitter.com/xMUaPvL1sU — Eurico Campano (@euricocampano) January 19, 2026

Arrancó su trayectoria profesional en San Francisco, como consultor para Boston Consulting Group, entre 1976 y 1978.

Desde ese momento, su trayectoria profesional le ha llevado a un buen número de empresas: asistente al presidente de PepsiCo Foods International, en Dallas en 1979; director gerente en La Vienesa, en Caracas, entre 1979 y 1980; presidente-director general del grupo PepsiCo, en Barcelona, entre 1981 y 1985 (Matutano); consejero delegado de Schweppes, en Madrid, entre 1985 y 1991; vicepresidente de Cadbury Beverages Europe, en Madrid, entre 1989 y 1991; consejero delegado de Sanitas, en Madrid, desde 1991 a 2005 y presidente de 2005 a 2009; consejero de Bankinter, en Madrid, desde 1998 a 2015 y consejero de Línea Directa Aseguradora a partir de 2015 (Grupo Bankinter).

En enero de 2010 fue nombrado presidente no ejecutivo de USP Hospitales, con el objetivo de liderar el mayor grupo privado de hospitales de España, en su nueva etapa, sin la presencia de su fundador, Gabriel Masfurroll.

Desde 2004 estuvo ligado al Círculo de Empresarios, donde ha sido miembro de su junta directiva y presidente de su comité de sanidad. Desde el 20 de marzo de 2018 presidió dicha asociación.