La portavoz de Sánchez intenta atacar a Ester Muñoz (PP) y sale escaldada por confundir Estado y nación

No son más tontos porque no tienen más tamaño.

Y no son más fanáticos y sectarios porque ya han superado todos los límites.

El último ejemplo de ignorancia y sectarismo a partes iguales lo ha dado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, al intentar atacar a la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en redes sociales.

La ultrasanchista publicó en su perfil de la red social X un mensaje para intentar desacreditar a la popular simplemente por reivindicar la misa funeral por las víctimas de Adamuz, a la que no fue Pedro Sánchez, en un nuevo desprecio a los españoles.

Para ello, citó dos fragmentos de Muñoz en los que afirmaba que habría un funeral católico —como lo deseaban los familiares de las víctimas— pese a que España es un Estado aconfesional, porque la nación es católica.

«Ester contra Ester. “Estado aconfesional”.

“La nación es católica”. El mismo día. Los mismos segundos. La misma portavoz».

Tras semejante pifia, vino la respuesta contundente de Muñoz, que le dio un repaso a la listilla, que además se llevó una lluvia de burlas por parte de los usuarios de la red social.

«Montse no sabe distinguir entre Estado y nación. Es diputada nacional y la portavoz adjunta del PSOE. No ha pisado una facultad de Derecho en su vida. Pero va dando lecciones y haciendo el ridículo a partes iguales. Quizás alguien que quiera bien a Montse le diga que mejor borre».