Ester Muñoz (PP) se chotea de los sanchistas que defienden a Zapatero recordando a Cerdán: «Me guardo este tuit»

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha lanzado un dardo a todos los socialistas que defienden a capa y espada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el punto de mira por sus relaciones con el dictador Nicolás Maduro y con todo el régimen chavista.

El gurú de Pedro Sánchez se ha visto salpicado por la investigación sobre el opaco rescate de la aerolínea con vínculos chavistas Plus Ultra por parte del Gobierno español durante la pandemia. También es uno de los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro, en el que figuran otros dos españoles —todavía no han trascendido sus nombres— y varios referentes de la izquierda internacional.

Pese a su cercanía con el chavismo, la izquierda —y, en especial, el sanchismo— ha salido a defender a Zapatero.

Uno de ellos ha sido el diputado por Madrid y miembro del Comité Federal del PSOE, Rafael Simancas. En una publicación en la red social X, ha escrito: «Entre todos los que difaman hoy a Zapatero, unos encima de otros, no llegan a la suela de su zapato en compromiso democrático, en patriotismo y, desde luego, en honestidad».

Esta defensa del expresidente ha llamado la atención de Muñoz, que ha respondido a la publicación del socialista recordando cómo estos mensajes se parecen a los que difundían para defender al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, caído en desgracia por presuntamente ser miembro de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

«Yo me guardo este tuit, porque se parece mucho a los que escribían de Super Santos Cerdán».