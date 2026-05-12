¡Escándalo mayúsculo! El técnico que se bajó sin EPI del autobús del hantavirus es un alto cargo de Mónica García

El asunto trae cola.

Sobre todo porque quien protagoniza las controvertidas imágenes no es un cualquiera.

Toda España ha podido ver cómo un técnico de Sanidad se bajaba tranquilamente de uno de los autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que transportaba a pasajeros del crucero MV Hondius infectado de hantavirus, sin mascarilla, sin traje de protección y con el EPI en la mano como si volviera de un paseo.

Pues bien, ese técnico no era un cualquiera. Se trata de Francisco González Aguado, psiquiatra y alto cargo del Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García. Concretamente, forma parte del Comisionado de Salud Mental del departamento con el puesto de subdirector.

Según avanza el digital ‘OkDiario’, González Aguado había viajado a Tenerife para acompañar a los pasajeros españoles al aeropuerto del sur de Tenerife y realizar un seguimiento de su salud emocional.

Una labor loable, sin duda… si no fuera porque las formas en las que se bajó del autobús han generado una polémica monumental y han puesto en entredicho todo el protocolo de seguridad del operativo.

Las imágenes, grabadas por Televisión Canaria, mostraron cómo el autobús se detiene en una vía secundaria cuando ya se había dejado a los pasajeros en el aeropuerto.

El psiquiatra descendió sin ninguna protección visible y continuó su camino.

La ministra de Sanidad restó importancia al incidente.

Según sus declaraciones, el alto cargo sí llevaba el EPI durante el trayecto y se lo quitó solo al llegar a la zona del aeropuerto, dejando las medidas de protección en el puesto de mando.

«Son personas a las que tenemos que respetar», resaltó García, intentando cerrar la polémica. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas y han provocado una oleada de críticas en redes sociales y desde la oposición.

Este escándalo llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno. El operativo de evacuación del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo, ya había generado críticas por su gestión, los traslados a comunidades del PP y la falta de coordinación aparente.

Ahora, la imagen de un alto cargo del Ministerio saltándose, aparentemente, las normas de bioseguridad más básicas alimenta la sensación de que hay unas reglas para los ciudadanos y otras para los cargos públicos.