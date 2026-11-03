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Soto Ivars hunde a Óscar Puente y su gestión de la tragedia de Urda: «Siniestro»

El escritor carga duramente contra el Ministro de Transportes aunque ofrece una ‘buena’ razón para que continúe en el cargo

Soto Ivars hunde a Óscar Puente y su gestión de la tragedia de Urda: «Siniestro»
Archivado en: Juan Soto Ivars | Óscar Puente | Periodismo Online

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Contundente.

El escritor Juan Soto Ivars ha arremetido contra Pedro Sánchez y su ministro de Transportes, Óscar Puente, a cuenta de la tragedia de Urda.

El autor de La casa del ahorcado ha lanzado sendas reflexiones tras escuchar una nueva comparecencia del ministro tuitero, en la que ha sacado a pasear una vez más su cinismo y caradurismo, en especial al referirse a su posible dimisión.

«Puente primero fabrica víctimas y luego anuncia medidas para cuidarlas. Siniestro».

Sin embargo, Soto Ivars ahora considera que hay algo «positivo» en que el pitbull de Pedro Sánchez siga en su puesto con el espaldarazo de su «puto amo», y es que retrata al votante socialista.

«Quien vote al PSOE en la próxima, vota a Óscar Puente. Por eso prefiero que no dimita. A ver cuántos votan a Puente».

En este sentido, retrata la hipocresía del Gobierno de Sánchez y de sus socios de extrema izquierda, que conforman el Frankenstein.

«Si nos interesa mínimamente el sector público, entonces hay que desalojar a los que se llenan la boca hablando del sector público, pero lo colonizan, lo gestionan fatal y, para colmo, juegan a la ruleta rusa con los pasajeros de tren».

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Autor

Manuel Trujillo

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