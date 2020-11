El País pide a gritos que EEUU dialogue con Maduro y se basa en «la fallida estrategia de Trump»

La victoria –aún no oficial– de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos también ha generado un alboroto en los grandes medios de comunicación, y el diario El País no se iba a perder la fiesta.

El periódico español ha aprovechado el cambio de timón en la Casa Blanca para hacer un llamamiento al nuevo inquilino, con un análisis parcializado, a favor de que el dictador venezolano –aunque su nacionalidad está tan cuestionada como su legitimidad– reciba un trato más cordial.

En una nota escrita por Francesco Manetto, corresponsal del rotativo en Latinoamérica, se da por cierta la hipótesis de que la crisis política se ha agudizado debido a las gestiones de Donald Trump, en especial por la decisión del aún presidente en ejercicio de apoyar a Juan Guaidó como mandatario interino. Y así como si hablara de cualquier cosa, el periodista español se refiere a las protestas de 2019 como consecuencia de «el pulso de Juan Guaidó a Maduro», asombroso.

«En medio de la oleada de protestas desencadenadas por el pulso que Juan Guaidó lanzó a Maduro a principios de 2019, un alto cargo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reconocía a EL PAÍS durante un encuentro en Caracas que habían pecado de ingenuidad», describe Manetto respecto de las expectativas de la dictadura de Maduro con la llegada Trump tras los problemas del régimen con Barack Obama.

Es entonces cuando comienza a dar pie a su teoría.

«Washington es el principal valedor de Guaidó, alentó su proclamación como presidente interino, apoyó los intentos fallidos de quebrar y derrocar al chavismo y multiplicó las sanciones en los últimos dos años. No obstante, esa estrategia no solo no solucionó la crisis, sino que la brecha política es hoy mucho más profunda«.

En el texto se destaca que Donald Trump había tenido también dudas sobre el apoyo dado a Juan Guaidó por no hacerse con el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas y citando a dos expertos se afirma que con Biden EEUU dará «un giro hacia la diplomacia» y que podría significar una «realineación de las posiciones de Washington y de la Unión Europea», según el periodista en una «apuesta por el diálogo y una salida negociada a la crisis».

Pero, según Manetto esta nueva política de Estados Unidos, tiene su «principal escollo» en tres aspectos: que la dictadura chavista se ha atornillado en el poder «pese a la enorme presión y la asfixia económica», que Maduro es «receloso» a las mediaciones internacionales y que la «cúpula de la oposición» no para de exigir el «fin de la usurpación».

Biden tiene en sus manos dar un giro al conflicto venezolano Su victoria abre la puerta a una aproximación a la posición de la Unión Europea después de la fallida estrategia de Trump contra Maduro#Election2020 Por @fmanetto https://t.co/tVeh5adaKQ — EL PAÍS México (@elpaismexico) November 7, 2020

Son esas las razones según Francesco Manetto y no las rentas que el madurismo obtiene por la inmensa corrupción alrededor del oro y otros minerales. Tampoco menciona los vínculos criminales ni las relaciones con Hezbolá, ELN y otros cárteles de drogas que utilizan a Venezuela, por interés del narcorégimen, como una de las principales plataformas para vender cocaína en el mundo desarrollado.

«La victoria del demócrata abre la puerta a soluciones distintas y una aproximación a la posición de la UE después de la fallida estrategia de Trump contra Maduro», concluye el artículo que no cita ninguno de los procesos de diálogo con los que el chavismo ha engañado hasta al Papa [en referencia al diálogo de República Dominicana].

Extrañamente, este 7 de noviembre de 2020, El País se hace eco de los argumentos que Jorge Arreaza, canciller de la narcodictadura venezolana, esgrimió ante ese periódico en una entrevista que fue publicada a inicios de 2019: «Europa no debe caer a los pies de Estados Unidos por Venezuela» fue el título. El autor de la nota era el mismo.