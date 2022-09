Macarena Olona (VOX) responde tajante a la ristra de palos de Juan Manuel de Prada (ABC)

Macarena Olona reaparecía en un medio de comunicación este 19 de septiembre de 2022 para explicar sus intenciones.

Lo hacía en COPE, con Carlos Herrera, asegurando que ha prolongado la excedencia en la Abogacía del Estado como mínimo hasta final de año y que su deseo era el de volver a primera línea de la política, cómo no, de la mano de VOX.

Por el camino, Olona deja entrever algunas cosas claras y otras menos. Por ejemplo, no volverá al Parlamento de Andalucía porque renunció al acta, pero en si regreso «todo empieza en Andalucía». Y luego está lo de Santiago Abascal, presidente del partido y con el que las cosas no las tiene del todo claras Olona…

En la misma hora que Olona participaba en COPE uno ya podía leer recién llegado a los kioskos el diario ABC. En sus primeras páginas, una columna de opinión bastante brutal del escritor Juan Manuel de Prada, para colmo, escrita como un ‘Romance de Macarena’. Aquí un ejemplo:

Y eso fue solo el principio.

Parece tener claro la exportavoz de VOX en el Congreso que si quiere regresar a la primera línea de fuego, algunas balas va a tener que esquivar, y así lo está haciendo. Ella misma, valiente y cogiendo el toro por los cuernos, publicaba en su cuenta de Twitter el artículo al completo de De Prada. Y una acusación. Grave. Ahí la deja:

«Porque eres, Macarena, rabiosa y no te conformas, declaraste estar enferma (¡de despecho, no seas sota!) para chinchar a Abascal y marcharte fanfarrona…»

Sigue a lo suyo De Prada…

Y la política dejaba bien claras sus intenciones en un nuevo mensaje publicado:

«Me he enfrentado muchas veces en la vida a las injusticias. No siempre he ganado. Pero nunca he traicionado mis principios. Me iré a casa el día que los españoles así lo decidan. Hasta entonces, aguantaré todo lo que haya que aguantar. Somos lo que superamos».