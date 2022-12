Raúl del Pozo desbarata con un contundente dato la última acción propagandística de Sánchez

Impecable.

Raúl del Pozo, en su tribuna de El Mundo de este 30 de diciembre de 2022, hunde por completo la medida del Ejecutivo sanchista de dar 200 euros a hogares y personas con evidentes dificultades económicas.

Inicialmente, el articulista no ve con malos ojos esta clase de ayudas a los más vulnerables:

No hay Gobierno que nos guste, incluso cuando hacen cosas buenas como en el caso de los escudos sociales que ha anunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es el sexto: van ya 45.000 millones de euros del ala. Aseguran que la nueva política anticrisis va a llegar a cinco millones de españoles; no como los anteriores que no llegaban ni a medio millón.

En los días del fin de año, el Gobierno más de izquierdas de la historia, ha suprimido el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de los alimentos básicos– con la excepción de la carne y el pescado–, ha congelado los alquileres, ha decretado bonificaciones a transportes y va a dar cheques de 200 euros a los boqueras.