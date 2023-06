Raúl del Pozo, estupefacto con la reacción de Pedro Sánchez tras la derrota del 28-M: «Se cree Napoleón»

No sale de su asombro.

Raúl del Pozo, al igual que millones de españoles, se muestra estupefacto por la postura adoptada por Pedro Sánchez después de que el PSOE fuese superado claramente en las urnas en las elecciones autonómicas y municipales del 28-M.

En su artículo en el diario El Mundo de este 2 de junio de 2023, el escritor alucina con el argumento esgrimido por el inquilino de La Moncloa para neutralizar el resultado recibido con meridiana claridad en las urnas:

Para Del Pozo, Sánchez tendría que haber asumido en primera persona el revolcón sufrido por su partido y haber dimitido, pero esa palabra no existe en su diccionario presidencial:

No me imaginaba una situación tan peligrosa porque también Pablo Iglesias asegura que se iría de España si gobernasen el PP y VOX . Luego pensé que Pedro Sánchez tendría que haber dimitido después de que el PSOE sufriera una derrota simbólica e histórica perdiendo Sevilla , 14 capitales más y 6 comunidades, pero se vino arriba presentándose como una víctima de la reacción y la caverna, quizás atacado ya por el síndrome de la Moncloa, que amenaza a todos los presidentes: unos pierden la memoria, otros ven los árboles de la Casa de Campo más pequeños de lo que son y alguno sale del palacio sintiéndose Napoleón .

El columnista insiste en esos aires de grandeza que aquejan al mandatario socialista:

Pedro Sánchez desbarra o delira porque no tiene nada que ver el asalto al Capitolio con que él haya convertido las elecciones en un plebiscito sobre sí mismo y haya fracasado en su intento de culto a su personalidad. Balbuceó ante sus diputados un conato de autocrítica, pero como es él el que hace las purgas no puede reconocer sus errores y se miente incluso a sí mismo, ante sus diputados y senadores que le aplauden como a un héroe porque es el que hace las listas. Todo después de insinuar que los votantes que le abuchean y no le votan son fachas o trumpistas.