¡Escucha, Sánchez! Dos de cada tres españoles exigen la dimisión fulminante de Óscar Puente

La indignación generalizada está ahí.

Pero, por el momento, Óscar Puente hace oídos sordos y su jefe directo, Pedro Sánchez, tampoco está por la labor de fulminar al ministro de Transportes.

Pero la realidad es tozuda.

Una encuesta de NC Report para ‘La Razón‘ deja al político del PSOE contra las cuerdas: el 65,2% de los españoles pide su cabeza inmediata tras el accidente de Adamuz (45 muertos) y la cadena de descarrilamientos y averías. Casi siete de cada diez culpan directamente al Gobierno de Sánchez. Mientras Puente se atrinchera y Sánchez le respalda, la calle clama: «¡Dimisión ya!».

No se trata de una opinión aislada: es un clamor mayoritario que pone en jaque al Gobierno tras la peor tragedia ferroviaria reciente en Adamuz (Córdoba), donde un choque frontal entre dos trenes de alta velocidad dejó 45 fallecidos y más de 300 heridos.

Pero la cosa no queda ahí. El sondeo va más allá y apunta directamente al inquilino de La Moncloa.

El 68,6% de los encuestados considera que el Gobierno de Pedro Sánchez es el responsable último del desastre.

Averías continuas en Rodalies Cataluña, descarrilamientos, retrasos eternos, vías en estado lamentable… y ahora, una catástrofe que ha conmocionado al país entero. Todo bajo la batuta de un ministro que prefiere comparecer horas y horas ante los medios negando evidencias, culpando a «los medios» y a «la derecha paleta» que ya alertaba del deterioro de las infraestructuras.

El Partido Popular no ha perdido el tiempo a la hora de hacer su labor de oposición.

Alberto Núñez Feijóo exigió la dimisión de Puente y ha anunciado que llamará a Sánchez a comparecer en el Senado.

Isabel Díaz Ayuso ha sido más contundente:

No puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros.

Incluso desde la izquierda independentista, Oriol Junqueras ha pedido su cese.

Pero Pedro Sánchez, fiel a su estilo, defiende a su peso pesado con frases vacías:

Las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde.

Claro, le faltó decir, respondiendo con ruedas de prensa maratonianas y cero autocrítica.