Tras caer en el sacrilegio, Burger King se asusta y retira su campaña publicitaria de Semana Santa

E l boicot da sus frutos y además con toda la razón del mundo.

A Burger King no le quedó otra alternativa que pedir perdón tras el aluvión de críticas recibidas por su campaña publicitaria en Semana Santa.

Las calles sevillanas amanecieron este Viernes Santo de 2022 con un bombardeo publicitario en contra del cristianismo. El gigante de la comida rápida utilizó frases de la biblia para promocionar su hamburguesa vegetal. «Carne de mi carne» o «Tomad y comed todos de él porque no lleva carne» fueron las palabras que desataron la polémica en las redes sociales.

Concretamente, en Twitter donde los internautas, bajo el hashtag #BoicotBurgerKing, empezaron a criticar la ofensa por parte de la multinacional. Así, Burger King no tuvo otra opción que pedir disculpas y retirar rápidamente su anuncio. La cadena de comida rápida lo hizo en unas breves palabras a través de Twitter:

Además, parece ser que la campaña se llevó a cabo exclusivamente en Sevilla, lugar en el que la Semana Santa se vive con una especial devoción y en el que se acogen a cientos de miles de personas para que puedan disfrutar de las procesiones.

Por todo ello, la comunidad tuitera no tardó en hacerse notar y dejaron cientos de comentarios quejándose de la campaña publicitaria. He aquí algunos de ellos:

Ésto qué es????😡😡😡😡😡😡😡Vais a seguir ofendiendo a todo el que no sea de cuerda “progre”??? Pues vais listos! Ahora mismo anulo vuestra App y no piso más un Burger king ni muerta!! Hala! A pastar!😡😡😡😡😡😡👇 pic.twitter.com/3JvzF9nlug

Nunca he comido nada de Burger King y no lo haré. Yo no voy a llevar los bolsillos de millonarios gordos que se burlan los cristianismo. Mi dinero, mi decisión. #BoicotBurguerKing

— Alonso, DDS (@realAlonsoDDS) April 17, 2022