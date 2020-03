Herrera despelleja al Gobierno socialcomunista por fijar como ‘verdad oficial’ que la epidemia del coronavirus comenzó el 9 de marzo

Quieren reírse de los españoles de bien, pero los hechos son los que son y, por mucho que intente manipularlos el Gobierno socialcomunista, no hay manera de tapar ni disimular el despropósito.

Resulta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con tal de tapar sus vergüenzas con respecto al comienzo de la pandemia del coronavirus en España, ha sido capaz de pedirle ayuda a la OTAN alegando que el brote de la epidemia se produjo el 9 de marzo de 2020, es decir casualmente un día después de las marchas feminazis del Día Internacional de la Mujer.

Evidentemente, una falsedad en toda regla para intentar quitarse de encima el bochorno que supuso haber enviado como ovejas a decenas de miles de mujeres al matadero que supusieron las manifestaciones feministas, en especial la de Madrid con más de 120.000 participantes, entre las que se encontraban las infectadas Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; Irene Montero o Carmen Calvo, que está hospitalizada con síntomas aunque en el primer test dio negativo.

Carlos Herrera, en su editorial de este 25 de marzo de 2020 en ‘Herrera en COPE‘, saltaba ante la carta del Gobierno de España a la OTAN, no tanto por la petición de ayuda sino por un detalle que no es menor:

El último titular en España tampoco nos lo hubiésemos creído hace un mes. España pide ayuda a la OTAN para frenar la pandemia, que es, implícitamente, un reconocimiento de impotencia después de decir que no va a llegar material sanitario en los próximos días. El Gobierno ha solicitado a sus aliados militares que le faciliten un millón y medio de mascarillas, 450 respiradores, 150.000 equipos de protección. Aquí el problema está en que le pedimos ayuda a países que también están con la pandemia encima, ¿no? Pídele un saco de nueces al resto de ardillas cuando todas están haciendo acopio como locas. Todas pensando en su pellejo.

Y se centra en la fecha que pone de los nervios al director de ‘Herrera en COPE’:

Luego está la malicia que esconde este comunicado. El cargo de conciencia, como el diablo, está en la letra pequeña. En esta carta a la Alianza Atlántica , el Gobierno explica de rondón, así como quien no quiere la cosa, que piden ayuda para combatir la pandemia, y escribo en mayúsculas: ‘la pandemia que comenzó el 9 de marzo’. ¿Cómo que la pandemia que comenzó el 9 de marzo? Ya tiene mérito que estos, que algunos de ellos no saben hacer la ‘o’ con un canuto, sepan exactamente el día y la hora de la que la que comenzó la pandemia. Como si fuese la bomba de Hiroshima que cayó a las 19:30 del día 9, ¿no?.

Carlos Herrera no tiene la menor duda de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende vender urbi et orbi su verdad oficial, que nada tiene que ver con la realidad de unos hechos tozudos e incontrovertibles:

Aquí lo que está queriendo la Moncloa es pretender establecer la verdad oficial. Es decir, esto comenzó justo el día después de la manifestación del 8 de marzo, no antes ni durante. Vamos a ver, que los expertos avisaron en enero que esto era grave. Y eso lo reconoció Pedro Duque, el ministro astronauta, que ya estaban trabajando en las medidas que desembocaron en el estado de alarma el 2 de febrero de 2020. El 8 de marzo tenían la información suficiente, incluida la recomendación de la Unión Europea para cancelar el 8M y el resto de eventos masivos, y no lo hicieron. Y no lo hicieron en una decisión que les pesará como plomo sobre las alas toda su vida, y espero además que así lo sea. Así que la pandemia comenzó el 9 de marzo… Sí, claro, a la misma hora que se tomaba el café Pedro Sánchez.