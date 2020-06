Losantos: «José Manuel Franco es el más tonto de Madrid, el único que no sabía qué podía pasar el 8-M»

Era de esperar que echase balones fuera en su declaración en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla.

José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, negó el 10 de junio ante la juez Carmen Rodríguez Medel cualquier conocimiento sobre el riesgo que entrañaba haber permitido la celebración de la gran manifestación feminista del 8-M y que trajó como consecuencia contagios y muertes masivas en los días y semanas venideros.

Este 11 de junio de 2020, en su editorial de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio), Federico Jiménez Losantos considera con mucha ironía que el político socialista debe de ser el más pardillo del lugar, el único que no debía conocer los peligros que acechaban para quienes tomarían parte del 8-M.

Además, subraya el periodista turolense, Franco se echa sobre sí una responsabilidad que en realidad le corresponde a otras personas del Gobierno como el Ministerio de Sanidad. Eso sí, le mete un primer estacazo por poner por delante que hubiera otra serie de actividades ese 8 de marzo de 2020

Según Losantos:

Yo no sé qué es lo que tiene el apellido Franco, que al fin y al cabo significa francés. De verdad, no sé qué es lo que tiene, pero es que nunca nos lo quitamos de encima. Ni para bien ni para mal. A otro perro con ese hueso, Franquitín. Permitísteis todas las actividades del fútbol, que eso es lo que más gente convoca, y hasta el acto de VOX , que en mala hora lo hicieron. Lo permitísteis para tapar el 8-M.

Añadía el director de ‘Es la Mañana de Federico’ queel propio delegado del Gobierno había puesto sobreaviso a su personal para que adoptasen las medidas de precaución necesarias para evitar el contagio:

Pero si una semana antes le habías dicho tú a tus empleados que tuvieran cuidado con el coronavirus. Pero, ¿cómo no va a ser un peligro reunir a 100.000 personas, todas apretujadas y besuqueándose? Pero si en la propia manifestación decían «codos, codos, besos no, besos no».

Losantos considera que el delegado del Gobierno debe ser el más tonto del lugar:

Lo sabían todos, tú eres el más tonto de Madrid, el único que no lo sabía. Pero si además tú no tienes que asumir la responsabilidad. Tú no eres responsable de Sanidad, tú eres responsable de orden público. El infectódromo llevaba siendo objeto de debate durante muchos días. La última semana de propaganda del Gobierno y sus abyectos medios audiovisuales serviles fue repugante. ¡Qué les iba la vida! decía la vicepresidenta Calvo que, por cierto, se ha quedado bastante tocada, está para partido de homenaje. Pero si de los que llevaban la pancarta cayeron la mitad.