Carlos Herrera: «Sánchez es campeón mundial de jugar al escondite, no sabemos dónde está»

Carlos Herrera ha comenzado el programa de este lunes 10 de mayo de 2021 valorando las imágenes que se pudieron ver en la madrugada del pasado domingo en varios puntos de nuestro país, con motivo del final del estado de alarma que durante seis meses ha estado vigente en todo el territorio.

Algo que enlaza con la ‘estrategia’ política de Pedro Sánchez. El director de ‘Herrera en COPE’ ha comentado con sorna la actitud que el presidente del Gobierno ha seguido en los últimos días tras la debacle en Madrid.

Es la crónica de un lío anunciado. Pedro Sánchez es de verdad el campeón mundial de jugar al escondite. Creo que está en Grecia y ninguna declaración sobre Madrid. Cortafuegos en Moncloa para que salpique al PSOE en Madrid y ahora a por Susana Díaz. Además, también escondo a mi Gobierno para que no se responsabilice de las decisiones que tienen que tomar. No puedes estar siete días desaparecido

Los palos de Herrera no finalizaban ahí:

El locutor de COPE entiende que se ha provocado un caos jurídico cuando se ha decidido que el Gobierno ceda al Supremo toda la responsabilidad en caso de que los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad no coincidan con las medidas que quieren aplicar los distintos gobiernos autonómicos:

«Canarias está aplicando medidas que restringen derechos fundamentales mientras espera la decisión del Supremo. El lío es que los Tribunales Superiores de Justicia de ciertas comunidades sí aceptan el toque de queda y en otras como el País Vasco. Ahora lo tiene que decidir el Supremo, pero no puede decidirlo en pocos días y la medida no puede esperar tres meses. Ahora a ver qué dice el Supremo, pero podía decir que esta labor no es suya y que debe ser tomada por el Ejecutivo. El problema es que Sánchez está en el Falcón, leyendo los estudios demoscópicos que hablan del posible futuro de Pedro Sánchez».