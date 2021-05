Carmona, en lugar de cargar contra Sánchez por la expulsión de Leguina, critica al gurú Ivan Redondo

Es Antonio Miguel Carmona un verso suelto en ese PSOE adocenado, abrazado a proetarras vascos e independentistas catalanes, al que no le quema la palabra España en la boca, pero se las ha tragado dobladas muchas veces, por eso de la ‘disciplina de partido’ y la miopía de las siglas.

Y ahora, el socialista que pudo ser alcalde de Madrid, porque se lo puso a huevo Esperanza Aguirre, pero su partido no quería, porque apostaban por Carmena y los de Podemos, se vuelve a tragar otra cosa y gorda: el nombre de Pedro Sánchez.

Ni se atreve a nombrarlo el profesor rebelde.

Levanta la voz Carmona y carga, con cuidado, midiendo las palabras y hasta asustado, contra los de arriba sin atreverse a citar a Sánchez, ante la decisión de echar del PSOE a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo.

Carmona avisa al presidente socialista y a los gurús de Moncloa que esa decisión puede acarrear la pérdida de «20.000 militantes y un millón de votos».

El ex concejal madrileño critica a la dirección de Ferraz por dejar la campaña del 4M en manos de «alguien de derechas que nunca ha votado al PSOE», en una clara referencia a Iván Redondo.

«¿Es obligatorio votar al PSOE?, ¿han convertido al PSOE en el PCUS? Yo siempre he votado al PSOE, aún no estando en todo de acuerdo. Durante casi cuarenta años he sido militante y apoderado en las mesas. Si hubiese sabido que era obligatorio hubiese mandado el sobre vacío a Moncloa para que lo rellenaran ellos».

El que fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2015 ha sido bastante melindroso, midiendo las palabras para no meterse en problemas, respecto al expediente de expulsión abierto por su partido a estos dos ex dirigentes socialistas:

«El que no ha votado nunca al PSOE es el que ha organizado la campaña del PSOE de Madrid desde Moncloa. ¿Puede alguien de derechas, que no ha votado nunca al PSOE, organizar la campaña del PSOE en Madrid?».

Una velada referencia a Iván Redondo, gurú de Sánchez en Moncloa.

Para Antonio Miguel Carmona, Ayuso ha recibido los votos, «tapándose la nariz, de socialistas que votaron a Pedro pero que no estaban de acuerdo con que ese pobre cantamañanas de Iglesias malgobernara Madrid».

Otros porque estaban en contra del pacto con los independentistas; otros refutaban el acuerdo con «los nazis de Bildu».

El ex concejal madrileño se ha puesto a disposición de la dirección federal del PSOE «para ayudarles a corregir un rumbo que, como dice Felipe González o la propia Carmen Calvo, nos ha dañado en estas últimas elecciones».

Típico del profesor y tertuliano que en su día, cuando Pablo Iglesias era el agran aliado, se tragó hasta los insultos de este:

Carmona explica que cuando él se presentó en 2015 a alcalde de Madrid hicieron campaña por Manuela Carmena desde Ferraz.

Con todo y con ello, en 2015 el PSOE a nivel nacional se hundió, reflexiona el candidato a la Alcaldía, pero él obtuvo el mejor resultado del PSOE de las cuatro grandes capitales española.

«Luego llegó Pepu, quien tuvo su derecho de defender votar a Rajoy unos años antes, otra ocurrencia de Moncloa; y en el mejor momento del PSOE obtuvo el peor resultado de la historia del PSOE de Madrid».

«Peor aún, en mi caso impidieron que fuera vicealcalde cuando me lo ofreció Carmena. Impidieron que el PSOE gobernara el Ayuntamiento por temor a que los socialistas madrileños tuvieran mucho poder. Ahora tendríamos alcalde socialista y la federación más fuerte. ¿Hay algún motivo de expulsión mayor que a aquellos que impidieron que el PSOE gobernara?. Yo he ganado todas las primarias a las que me he presentado. No tengo miedo a votar. Mi único miedo es a los tontos».