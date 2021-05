Joaquín Leguina: «¿Van a echar también del PSOE a Felipe González y a Alfonso Guerra?»

Como escribe y dice en el vídeo Alfonso Rojo, directo de Periodista Digital, el problema real, el peligro, el germen del mal, no está en Podemos y el Pablo Iglesias de la coleta, sino en Pedro Sánchez y este PSOE que se abraza a proetarras vascos y golpistas catalanes con tal de mantener los puestos, los chollos y los chupetines.

Y que nadie se engañe, creyendo que en hay resistencia interna o que existe otro PSOE. Revueltas o levantamientos como el de Susana Díaz no tienen nada que ver con principios, valores o identidades: la socialista andaluza planta cara a Sánchez porque necesita y ansía preservar el enorme asiento, donde posar su trasero y seguir en la pomada.

No se puede decir lo mismo de un tipo como el veterano Joaquín Leguina.

El ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid ha afirmado la noche de este 6 de mayo de 2021, sobre el expediente de expulsión que le ha abierto el PSOE por posar en una foto con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso:

«Si me echa del partido Sánchez, volveré al partido cuando se vaya Sánchez».

Leguina ha subrayado que Díaz Ayuso «ha ganado en todos los distritos, es casi imposible», mientras que «un partido inexistente, inconsistente, sin demasiada gente, dirigido por Errejón, le ha superado en votos» al PSOE.

«Y ahora la culpa la tenemos Nicolás Redondo y yo (…) Nosotros no hemos pedido el voto para Díaz Ayuso. Otra cosa es que yo haya dicho, y sí he dicho, que no votaré a Sánchez».

«¿Van a echar también a Felipe González y a Alfonso Guerra?».