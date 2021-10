Broncazo de Iglesias a Calvo en la radio por las tremendas tensiones del Gobierno: «¡Al socio se le respeta!»

La Reforma Laboral tiene enfrentadísimos a PSOE y Podemos en el Gobierno de coalición, y andan unos y otros lanzándose cosas a las cabezas por donde pueden.

Fruto de ello, en la tarde de este 25 de octubre de 2021 tuvieron una reunión de unas dos horas de la que no salió mucho, y casi a la misma hora se daba altavoz al debate a dos voces acreditadas que, por poco, ya no están en ese Gobierno.

Carmen Calvo y Pablo Iglesias, exvicepresidenta primera y segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, debatían al respecto en el Hora 25 de la Cadena SER con parecido final: máxima tensión y escaso entendimiento, una representación perfecta de lo que se cuece en el seno del Ejecutivo.

Iglesias : La Reforma laboral es algo tan importante que no puede estar liderado solo por un ministerio en manos de Unidas Podemos, porque van a ser demasiado favorables a los trabajadores en lugar de a los empresarios. Yo fui Vicepresidente con competencias en Agenda 2030, que me permitía entrar en todos los temas. Si yo hubiera dicho que Podemos tiene que estar en las negociaciones de la compra de material militar, o en las negociaciones con las eléctricas, o presente en Bruselas, si yo planteo eso nadie jamás en una tertulia de radio habría dicho que es razonable que haya dos partidos negociando con terceros…

La interrupción de la socialista terminó por irritar al podemita, que elevó el tono de voz y comenzó a abroncar a la contertulia en la mesa de Aimar Bretos:

Iglesias: Yo no te he interrumpido, Carmen. Los escaños definen el número de ministerios que tiene cada uno, y eso que nosotros perdemos en la proporcionalidad… Pero el argumento es, como yo tengo cien escaños, meto las narices en tus competencias, pero no se te ocurra decir nada de otros temas… Y ese es el realidad el problema que hay aquí. Y ahora sí me pongo serio, aquí lo que falta es cultura de la coalición porque aquí algunos lo que se creen es que gobiernan en solitario. ¡Y no gobiernan en solitario precisamente porque tienen cien escaños! Y eso se ha terminado, porque se ha terminado el bipartidismo y al socio de Gobierno se le respeta, no se le dice “yo tengo 100”.